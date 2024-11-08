ما هي الطرق المناسبة والصحية للتخلص من الأرق في ظلّ الحرب؟ (فيديو)

ظهرت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، عبر صفحتها الرسمية وصفحة LBCILebanon على إنستغرام، في فيديو جديد يهدف لتقديم نصائح لتحسين الصحة النفسية في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، كونها متخصصة في علم النفس.

وفي هذا الفيديو، تطرّقت ندى إلى تأثير التوتر على نمط النوم، وقدّمت نصائح فعّالة للتعامل مع الأرق الناجم عن الضغوط اليومية خلال الحرب والتخلص منه.

لمزيد من التفاصيل حول كيفية تحسين النوم والتغلب على التوتر، شاهدوا الفيديو أدناه.