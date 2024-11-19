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مع تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان... إليكم هذه النصائح والإرشادات لحماية صحة أطفالكم النفسية (فيديو)

مع تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان... إليكم هذه النصائح والإرشادات لحماية صحة أطفالكم النفسية (فيديو)

سلطت الأخصائية بعلم النفس لدى الأطفال والمراهقين لارا جلّول الضوء على تأثير الحرب على صحة الأطفال النفسية مع تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان، وذلك ضمن التغطية المباشرة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان عبر الـLBCI.



وقدمت جلّول مجموعة من النصائح والإرشادات للأهل بهدف تحسين وحماية صحة أطفالهم النفسية. للمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو أدناه:

