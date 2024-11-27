تظهر على الساقين... علامة خفية قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية: احذروا منها

تظهر على الساقين... علامة خفية قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية: احذروا منها

حذر الطبيب باباك أشرفي من أن ظهور قشرة لامعة على الساقين أو "الجلد اللامع" قد يدل على الإصابة بأمراض مختلفة بما في ذلك مرض الشريان المحيطي أو PAD.



وبحسب أشرفي، تتسبب القشرة اللامعة الموجودة على الساقين في تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ما يحد من تدفق الدم إلى أنسجة الجسم، بما في ذلك عضلات الساق ويؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.