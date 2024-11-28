دراسة تكشف معلومات مهمة: هل تساعد تعابير الوجه على تشخيص الإصابة بالاكتئاب الحاد؟!

قد يتمكن الأطباء قريباً من تشخيص الإصابة بالاكتئاب الحاد بمجرد النظر إلى تعابير وجه الأشخاص فقط.وفي التفاصيل، يُعرف هذا النوع من الاكتئاب بالميلانكوليا أو السوداوية ويتميز بفقدان كامل للاهتمام بالأنشطة اليومية وعدم القدرة على الاستجابة لأي متعة بالإضافة إلى مشاكل في النوم والحركة والكلام والتركيز.وكشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الحاد في مرحلة مبكرة يظهرون تعابير وجه مختلفة عند مشاهدة مواد معينة.وقال مؤلف الدراسة الدكتور فيليب موسلي إن الدراسة أظهرت أن الاكتئاب يجعل بعض الأشخاص يطورون تغيرات جسدية فعلية.وسجل الباحثون في هذه الدراسة نشاط الدماغ والوجه للمشاركين أثناء مشاهدتهم لمقطعين باستخدام آلات تتبع الوجه وماسح التصوير بالرنين المغناطيسي.وكشفت آلة تتبع الوجه أن تعابير وجه الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الحاد لم تتغير بشكل كبير أثناء مشاهدة المقطعين خلافاً لتعابير وجه الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المنتظم.كما كشف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي أن منطقة المخيخ الموجودة في الدماغ والمسؤولة عن التوازن وحركة العين والمشاعر كانت تقوم بعملها بشكل منفصل لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الحاد، الأمر الذي يفسر سبب عدم تجاوبهم مع المقاطع بشكل كبير.