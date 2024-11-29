حيلة سحرية تساعدكم على التخلص من اضطرابات النوم... اتبعوها الآن!

يجد العديد من الأشخاص صعوبة في النوم لأسباب عدة منها التوتر المرتبط بالعمل أو المشاكل العائلية أو حتى القلق، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية.وفي هذا السياق، شاركت معالجة متخصصة بالصحة العقلية، لم يتم ذكر اسمها، حيلة تساعد الأشخاص على النوم في غضون 5 دقائق.ونصحت المعالجة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم بإطفاء الأنوار في المنزل وإغلاق العينين وإشغال العقل بمهمة معقدة مثل اختيار فواكه أو خضراوات معينة والبدء بالتعداد من خلال حروف الفئة المختارة.وقالت المعالجة: "أجد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي التفكير في الحرف الموجود على الشهيق ثم التفكير في إجابتك عند الزفير"، مضيفةً أن التمرين المذكور يساعد على إبطاء عملية التنفس والخلود إلى النوم بشكل أسرع.