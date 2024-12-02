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الأطعمة النباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صحة وتغذية
2024-12-02 | 07:39
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الأطعمة النباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
الأطعمة النباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
وجد بحث جديد أن اتباع النظام الغذائي النباتي قد يقلل من خطر الموت المبكر، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية.
وفي التفاصيل، اكتشف الخبراء أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات والبقوليات مثل العدس والفول كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية التي تؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية قاتلة بنسبة تزيد عن الربع.
ووجد البحث أيضاً أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من البروتينات النباتية كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.
وقال الباحثون في هذا السياق إن الكميات الكبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في البروتينات النباتية تمنع انسداد الشرايين.
وأضاف الباحثون أن تجنب اللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يكون "أكثر فعالية في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".
ومن جهته، قال البروفيسور فرانك هو، خبير التغذية وعلم الأوبئة بجامعة هارفارد ومؤلف الدراسة: "يحتاج معظم الأشخاص إلى البدء في تحويل نظامهم الغذائي نحو البروتينات النباتية عن طريق تقليل اللحوم وتناول المزيد من البقوليات والمكسرات".
وقام الباحثون في هذه الدراسة باحتساب كمية البروتين التي يتناولها الأشخاص المشاركين فيها ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية كانوا أقل عرضة بنسبة 19 في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأقل عرضة بنسبة 27 في المئة للإصابة بأمراض القلب التاجية.
وكشف الباحثون أيضاً أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من البروتينات النباتية كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 28 في المئة.
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