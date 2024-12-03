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طبيب يكشف معلومات مهمة: هكذا تؤثر فاكهة الكيوي على صحة الأمعاء!

صحة وتغذية
2024-12-03 | 11:32
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طبيب يكشف معلومات مهمة: هكذا تؤثر فاكهة الكيوي على صحة الأمعاء!
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طبيب يكشف معلومات مهمة: هكذا تؤثر فاكهة الكيوي على صحة الأمعاء!

طبيب يكشف معلومات مهمة: هكذا تؤثر فاكهة الكيوي على صحة الأمعاء!

كشف خبير التغذية والعافية الدكتور ويليام لي أن تناول فاكهة الكيوي مرة واحدة يومياً يعزز صحة الأمعاء والقوة العقلية بشكل كبير.

 

وفي التفاصيل، قال لي إن فاكهة الكيوي غنية بالفيتامين C  والألياف الغذائية، مضيفاً أن "تناول حبة واحدة من الكيوي يومياً قد يحسن الميكروبيوم البشري الخاص بك".

 

وأشار لي في السياق نفسه إلى أن فاكهة الكيوي تساعد أيضاً على نمو البكتيريا المفيدة مرة أخرى في الجهاز الهضمي.

 

وينصح الأطباء عادةً في تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز والأرز البني والشوفان بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات لأنها تحسن صحة الأمعاء وتؤثر بشكل كبير على ميكروبيوم المعدة.

 

المصدر

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صحة وتغذية

معلومات

مهمة:

فاكهة

الكيوي

الأمعاء!

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