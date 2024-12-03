5 طرق لتخزين الليمون الحامض لوقت أطول... اعتمدوها الآن!

يستخدم العديد من الأشخاص الليمون الحامض في حياتهم اليومية بشكل متكرر ابتداءً من الطهي وحتى التنظيف من دون معرفة الطرق الصحيحة لتخزينه والحفاظ على نضارته لوقت أطول.

وفي هذا السياق، نصح مدرس الطهاة ريتشارد لاماريتا بوضع الليمون في البراد للحفاظ على نضارته لفترة طويلة.

وأوصى لاماريتا بوضع الليمون في الماء قبل وضعه في البراد، لكنه حذّر من أن البكتيريا الموجودة في الليمون ستلوث الماء الموجود فيه.

وشدد لاماريتا على أهمية عدم وضع الليمون في كيس بلاستيكي لأنه يحبس الرطوبة، مضيفاً أنه لا يجب تخزينه مع الفواكه والخضراوات الأخرى بسبب غاز الإيثيلين الذي يؤدي إلى نضج الفواكه بشكل أسرع.

وأشار لاماريتا أيضاً إلى إمكانية وضع الليمون في الثلاجة لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر داخل كيس قابل للتجميد.

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