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الأنشطة اليومية البسيطة تقلل من خطر إصابة النساء بنوبة قلبية... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2024-12-04 | 09:15
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الأنشطة اليومية البسيطة تقلل من خطر إصابة النساء بنوبة قلبية... هذا ما كشفته دراسة جديدة
الأنشطة اليومية البسيطة تقلل من خطر إصابة النساء بنوبة قلبية... هذا ما كشفته دراسة جديدة
أشارت دراسة أسترالية جديدة إلى أن حمل أكياس التسوق الثقيلة وغيرها من الأنشطة اليومية البسيطة قد يقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية لدى النساء.
وفي التفاصيل، يمكن أن تساعد الأنشطة اليومية في تجنب مشاكل القلب لدى النساء اللواتي لا يمارسن أي نشاط.
وقال العلماء إن اعتماد الأنشطة اليومية كنمط حياة قد ينعكس بطريقة إيجابية على النساء اللواتي لا يرغبن ممارسة التمارين الرياضية المنظمة أو لا يستطعن القيام بها.
وفي هذا السياق، استخدمت الدراسة بيانات أكثر من 22 ألف رجل وامرأة بريطانيين تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا ولا يمارسون الرياضة بانتظام.
وارتدى الأشخاص أجهزة تتبّع النشاط البدني لمدة 24 ساعة يوميا تقريبًا بين عامي 2013 و2015، حيث تمّت مراقبة صحتهم من خلال سجلات المستشفى والوفيات، والتي تتبعت "الأحداث القلبية الوعائية الضارة الرئيسية" مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وقصور القلب حتى عام 2022.
كما أن القيام بحوالي دقيقة ونصف من النشاط القوي يوميًا يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة الثلث وخطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 40%، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
ولم تكن الفوائد ملحوظة على الرجال المشاركين في الدراسة، فالذين مارسوا الكثير من الانشطة اليومية كانوا أقل عرضة بنسبة 16% فقط للإصابة بسكتة قلبية مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا أي نشاط.
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