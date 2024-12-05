مع اقتراب فترة الأعياد والاحتفالات... تجنبوا إضاءة الشموع المعطرة لهذه الأسباب

علاج لتساقط الشعر قد يتسبب في إصابة الأطفال بمتلازمة "ذئب الإنسان"... إليكم المخاطر

علاج لتساقط الشعر قد يتسبب في إصابة الأطفال بمتلازمة "ذئب الإنسان"... إليكم المخاطر

الأنشطة اليومية البسيطة تقلل من خطر إصابة النساء بنوبة قلبية... هذا ما كشفته دراسة جديدة