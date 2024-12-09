مرض غامض يعرض حياة الأطفال في الكونجو للخطر... وهذا ما كشفته الصحة العالمية!

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرضا غامضا ينتشر في جمهورية الكونجو الديمقراطية بشكل رئيسي بين الأطفال ويعرض من يعانون من سوء التغذية الحاد للخطر.



وأضافت المنظمة أنها أرسلت خبراء إلى المنطقة للتحقيق في تفشي المرض.



وذكرت المنظمة في إفادة نشرتها مساء أمس الأحد أنه تم تسجيل 406 حالات إصابة بالمرض الذي لم يتسن بعد تحديده في الفترة من 24 تشرين الأول إلى الخامس من ديسمبر كانون الأول الجاري، وأن 31 حالة لقيت حتفها.