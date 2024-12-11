تظهر في الفم... علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة: احذروا منها!

كشف طبيب الأسنان مايكل كاي أن حالة الأسنان قد تكشف الكثير عن صحة الأشخاص العامة.وقال كاي إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غالبا ما يعانون من مشاكل في اللثة، وربما أمراض اللثة.وأوضح كاي أن مستويات السكر غير المتوازنة في الدم تؤثر بشكل كبير على صحة اللثة وتسبب حساسية أو نزيف في المنطقة.وأضاف كاي أن حالة أسنان الشخص وبنية وجهه ووضعيته العامة يمكن أن تشير إلى ما إذا كان يتنفس من الفم أو من الأنف.وبحسب كاي، الأشخاص الذين يتنفسون عن طريق الفم هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم بما في ذلك انقطاع التنفس أثناء النوم.ولفت كاي إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة القولون العصبي ومرض غريفز والتصلب المتعدد، يعانون عادةً من "جفاف الفم الشديد".كما قال كاي إن الأشخاص الذين يتناولون القهوة أو النبيذ الأحمر، لديهم بقعة مميزة على أسنانهم.ويمكن للأطباء أيضاً معرفة ما إذا كان نظام المرضى الغذائي يحتوي على كميات كبيرة من السكر أو حتى الحمضيات.وأشار كاي في هذا السياق إلى أن "السكر يرتبط أكثر بالتسوس، أما النظام الغذائي الحمضي يؤدي إلى ترقق مينا الأسنان بشكل تدريجي".