الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تظهر في الفم... علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة: احذروا منها!
صحة وتغذية
2024-12-11 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تظهر في الفم... علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة: احذروا منها!
تظهر في الفم... علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة: احذروا منها!
كشف طبيب الأسنان مايكل كاي أن حالة الأسنان قد تكشف الكثير عن صحة الأشخاص العامة.
وقال كاي إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غالبا ما يعانون من مشاكل في اللثة، وربما أمراض اللثة.
وأوضح كاي أن مستويات السكر غير المتوازنة في الدم تؤثر بشكل كبير على صحة اللثة وتسبب حساسية أو نزيف في المنطقة.
وأضاف كاي أن حالة أسنان الشخص وبنية وجهه ووضعيته العامة يمكن أن تشير إلى ما إذا كان يتنفس من الفم أو من الأنف.
وبحسب كاي، الأشخاص الذين يتنفسون عن طريق الفم هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم بما في ذلك انقطاع التنفس أثناء النوم.
ولفت كاي إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة القولون العصبي ومرض غريفز والتصلب المتعدد، يعانون عادةً من "جفاف الفم الشديد".
كما قال كاي إن الأشخاص الذين يتناولون القهوة أو النبيذ الأحمر، لديهم بقعة مميزة على أسنانهم.
ويمكن للأطباء أيضاً معرفة ما إذا كان نظام المرضى الغذائي يحتوي على كميات كبيرة من السكر أو حتى الحمضيات.
وأشار كاي في هذا السياق إلى أن "السكر يرتبط أكثر بالتسوس، أما النظام الغذائي الحمضي يؤدي إلى ترقق مينا الأسنان بشكل تدريجي".
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الفم...
علامات
تحذيرية
الإصابة
بأمراض
خطيرة:
احذروا
منها!
التالي
دراسة حديثة تكشف معلومات مهمة: لماذا يُصاب الشباب بسرطان القولون؟
مرض غامض يعرض حياة الأطفال في الكونجو للخطر... وهذا ما كشفته الصحة العالمية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-11-28
علامة تحذيرية قد تنذر بإصابتكم بسرطان الرئة... احذروا منها!
صحة وتغذية
2024-11-28
علامة تحذيرية قد تنذر بإصابتكم بسرطان الرئة... احذروا منها!
0
صحة وتغذية
2024-11-27
تظهر على الساقين... علامة خفية قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية: احذروا منها
صحة وتغذية
2024-11-27
تظهر على الساقين... علامة خفية قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية: احذروا منها
0
صحة وتغذية
2024-12-02
الأطعمة النباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صحة وتغذية
2024-12-02
الأطعمة النباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
0
آخر الأخبار
2024-11-28
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: "حماس" لم تظهر علامات على استعدادها لاتفاق في غزة قبل مغادرة بايدن لمنصبه
آخر الأخبار
2024-11-28
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: "حماس" لم تظهر علامات على استعدادها لاتفاق في غزة قبل مغادرة بايدن لمنصبه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
08:39
دراسة حديثة تكشف معلومات مهمة: لماذا يُصاب الشباب بسرطان القولون؟
صحة وتغذية
08:39
دراسة حديثة تكشف معلومات مهمة: لماذا يُصاب الشباب بسرطان القولون؟
0
صحة وتغذية
2024-12-09
مرض غامض يعرض حياة الأطفال في الكونجو للخطر... وهذا ما كشفته الصحة العالمية!
صحة وتغذية
2024-12-09
مرض غامض يعرض حياة الأطفال في الكونجو للخطر... وهذا ما كشفته الصحة العالمية!
0
صحة وتغذية
2024-12-07
"يمكن أن تقدم لكم الحلول"... خبراء يكشفون: هذه المسلسلات قد تكون "مفيدة" للصحة النفسية!
صحة وتغذية
2024-12-07
"يمكن أن تقدم لكم الحلول"... خبراء يكشفون: هذه المسلسلات قد تكون "مفيدة" للصحة النفسية!
0
صحة وتغذية
2024-12-06
"قد تكون المصدر الأكبر للتلوث"... احذروا اعتماد المدافئ العصرية: إليكم ما قاله الخبراء
صحة وتغذية
2024-12-06
"قد تكون المصدر الأكبر للتلوث"... احذروا اعتماد المدافئ العصرية: إليكم ما قاله الخبراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-09
حبيب يعرض مع كركي التعاون المشترك مع صندوق الضمان
أخبار لبنان
2024-12-09
حبيب يعرض مع كركي التعاون المشترك مع صندوق الضمان
0
صحة وتغذية
2024-11-27
تظهر على الساقين... علامة خفية قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية: احذروا منها
صحة وتغذية
2024-11-27
تظهر على الساقين... علامة خفية قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية: احذروا منها
0
صحف اليوم
2024-12-07
مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": إصرار بري على جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا رجعة عنه
صحف اليوم
2024-12-07
مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": إصرار بري على جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا رجعة عنه
0
آخر الأخبار
2024-12-10
ظافر ناصر للـ LBCI: في المصالح السياسية الكبرى تختلف الامور تماما لذلك يجب جمبعنا ان نعيد حساباتنا كي نحمي بعضنا البعض والوقائع ستحكم من دون مكابرة
آخر الأخبار
2024-12-10
ظافر ناصر للـ LBCI: في المصالح السياسية الكبرى تختلف الامور تماما لذلك يجب جمبعنا ان نعيد حساباتنا كي نحمي بعضنا البعض والوقائع ستحكم من دون مكابرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:19
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط للـLBCI : نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها
أخبار دولية
08:19
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط للـLBCI : نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
الملف الرئاسي بين أعضاء اللجنة الخماسية وبرّي
تقارير نشرة الاخبار
08:12
الملف الرئاسي بين أعضاء اللجنة الخماسية وبرّي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:10
في محيط سجن صيدنايا... آلاف الأهالي يتجمعون بحثاً عن ذويهم
تقارير نشرة الاخبار
08:10
في محيط سجن صيدنايا... آلاف الأهالي يتجمعون بحثاً عن ذويهم
0
أخبار لبنان
06:50
العين على المعابر الحدودية مع سوريا
أخبار لبنان
06:50
العين على المعابر الحدودية مع سوريا
0
أخبار دولية
06:46
البابا فرنسيس يدعو إلى “الاحترام المتبادل” بين الأديان في سوريا
أخبار دولية
06:46
البابا فرنسيس يدعو إلى “الاحترام المتبادل” بين الأديان في سوريا
0
أخبار لبنان
05:57
السفير المصري من عين التينة: تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بإسم رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
05:57
السفير المصري من عين التينة: تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بإسم رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
03:15
الـLBCI على معبر المصنع الحدودي...اليكم مشهد النزوح
أخبار لبنان
03:15
الـLBCI على معبر المصنع الحدودي...اليكم مشهد النزوح
0
أخبار دولية
02:23
خامنئي: ما حصل في سوريا نتيجة لخطة أميركية - صهيونية ولجارتها دور واضح
أخبار دولية
02:23
خامنئي: ما حصل في سوريا نتيجة لخطة أميركية - صهيونية ولجارتها دور واضح
0
أخبار دولية
13:55
في مؤتمر بيتكوين مينا... إريك ترامب يتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار
أخبار دولية
13:55
في مؤتمر بيتكوين مينا... إريك ترامب يتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:46
معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي
خبر عاجل
12:46
معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي
2
أخبار دولية
11:21
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
أخبار دولية
11:21
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
3
أخبار دولية
05:30
بلومبرغ تكشف سبب عدم تعقب طائرة الأسد عند مغادرته سوريا
أخبار دولية
05:30
بلومبرغ تكشف سبب عدم تعقب طائرة الأسد عند مغادرته سوريا
4
أخبار لبنان
13:16
أبو فاعور: قائد الجيش أبلغني بأن الإشتباك في دير العشائر مع عصابة سرقة لا "هيئة تحرير الشام"
أخبار لبنان
13:16
أبو فاعور: قائد الجيش أبلغني بأن الإشتباك في دير العشائر مع عصابة سرقة لا "هيئة تحرير الشام"
5
مقدمة نشرة الاخبار
13:11
قبل فوات الأوان... فليخرج أحدٌ في هذه الدولة ويكاشفَ اللبنانيين بحقيقة ما جرى عشية وغداة سقوط الاسد
مقدمة نشرة الاخبار
13:11
قبل فوات الأوان... فليخرج أحدٌ في هذه الدولة ويكاشفَ اللبنانيين بحقيقة ما جرى عشية وغداة سقوط الاسد
6
أخبار لبنان
09:12
توضيح ميقاتي لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان
أخبار لبنان
09:12
توضيح ميقاتي لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان
7
أمن وقضاء
04:12
العثور على جثة المواطن أمين خشيش بعد فقدانه ...تلقى اتصالا من أشخاص ادعوا بأنهم من مخابرات الجيش اللبناني
أمن وقضاء
04:12
العثور على جثة المواطن أمين خشيش بعد فقدانه ...تلقى اتصالا من أشخاص ادعوا بأنهم من مخابرات الجيش اللبناني
8
آخر الأخبار
10:01
المولوي: لا يوجد مسؤول امني من النظام السوري السابق ومطلوب للقضاء اللبناني موجود حاليا في لبنان وهناك بعض العائلات في لبنان لكن لا يوجد عليها منع او احكام قضائية او تدابير عدلية
آخر الأخبار
10:01
المولوي: لا يوجد مسؤول امني من النظام السوري السابق ومطلوب للقضاء اللبناني موجود حاليا في لبنان وهناك بعض العائلات في لبنان لكن لا يوجد عليها منع او احكام قضائية او تدابير عدلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More