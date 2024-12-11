الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تظهر في الفم... علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة: احذروا منها!

صحة وتغذية
2024-12-11 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تظهر في الفم... علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة: احذروا منها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تظهر في الفم... علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة: احذروا منها!

تظهر في الفم... علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة: احذروا منها!

كشف طبيب الأسنان مايكل كاي أن حالة الأسنان قد تكشف الكثير عن صحة الأشخاص العامة.

وقال كاي إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غالبا ما يعانون من مشاكل في اللثة، وربما أمراض اللثة. 

وأوضح كاي أن مستويات السكر غير المتوازنة في الدم تؤثر بشكل كبير على صحة اللثة وتسبب حساسية أو نزيف في المنطقة.

وأضاف كاي أن حالة أسنان الشخص وبنية وجهه ووضعيته العامة يمكن أن تشير إلى ما إذا كان يتنفس من الفم أو من الأنف.

وبحسب كاي، الأشخاص الذين يتنفسون عن طريق الفم هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم بما في ذلك انقطاع التنفس أثناء النوم.

ولفت كاي إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة القولون العصبي ومرض غريفز والتصلب المتعدد، يعانون عادةً من "جفاف الفم الشديد".

كما قال كاي إن الأشخاص الذين يتناولون القهوة أو النبيذ الأحمر، لديهم بقعة مميزة على أسنانهم.

ويمكن للأطباء أيضاً معرفة ما إذا كان نظام المرضى الغذائي يحتوي على كميات كبيرة من السكر أو حتى الحمضيات.

وأشار كاي في هذا السياق إلى أن "السكر يرتبط أكثر بالتسوس، أما النظام الغذائي الحمضي يؤدي إلى ترقق مينا الأسنان بشكل تدريجي". 

المصدر
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الفم...

علامات

تحذيرية

الإصابة

بأمراض

خطيرة:

احذروا

منها!

LBCI التالي
دراسة حديثة تكشف معلومات مهمة: لماذا يُصاب الشباب بسرطان القولون؟
مرض غامض يعرض حياة الأطفال في الكونجو للخطر... وهذا ما كشفته الصحة العالمية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-11-28

علامة تحذيرية قد تنذر بإصابتكم بسرطان الرئة... احذروا منها!

LBCI
صحة وتغذية
2024-11-27

تظهر على الساقين... علامة خفية قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية: احذروا منها

LBCI
صحة وتغذية
2024-12-02

الأطعمة النباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-28

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: "حماس" لم تظهر علامات على استعدادها لاتفاق في غزة قبل مغادرة بايدن لمنصبه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:39

دراسة حديثة تكشف معلومات مهمة: لماذا يُصاب الشباب بسرطان القولون؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-12-09

مرض غامض يعرض حياة الأطفال في الكونجو للخطر... وهذا ما كشفته الصحة العالمية!

LBCI
صحة وتغذية
2024-12-07

"يمكن أن تقدم لكم الحلول"... خبراء يكشفون: هذه المسلسلات قد تكون "مفيدة" للصحة النفسية!

LBCI
صحة وتغذية
2024-12-06

"قد تكون المصدر الأكبر للتلوث"... احذروا اعتماد المدافئ العصرية: إليكم ما قاله الخبراء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-09

حبيب يعرض مع كركي التعاون المشترك مع صندوق الضمان

LBCI
صحة وتغذية
2024-11-27

تظهر على الساقين... علامة خفية قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية: احذروا منها

LBCI
صحف اليوم
2024-12-07

مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": إصرار بري على جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا رجعة عنه

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-10

ظافر ناصر للـ LBCI: في المصالح السياسية الكبرى تختلف الامور تماما لذلك يجب جمبعنا ان نعيد حساباتنا كي نحمي بعضنا البعض والوقائع ستحكم من دون مكابرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:19

المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط للـLBCI : نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:12

الملف الرئاسي بين أعضاء اللجنة الخماسية وبرّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

في محيط سجن صيدنايا... آلاف الأهالي يتجمعون بحثاً عن ذويهم

LBCI
أخبار لبنان
06:50

العين على المعابر الحدودية مع سوريا

LBCI
أخبار دولية
06:46

البابا فرنسيس يدعو إلى “الاحترام المتبادل” بين الأديان في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
05:57

السفير المصري من عين التينة: تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بإسم رئيس الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
03:15

الـLBCI على معبر المصنع الحدودي...اليكم مشهد النزوح

LBCI
أخبار دولية
02:23

خامنئي: ما حصل في سوريا نتيجة لخطة أميركية - صهيونية ولجارتها دور واضح

LBCI
أخبار دولية
13:55

في مؤتمر بيتكوين مينا... إريك ترامب يتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:46

معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي

LBCI
أخبار دولية
11:21

تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم

LBCI
أخبار دولية
05:30

بلومبرغ تكشف سبب عدم تعقب طائرة الأسد عند مغادرته سوريا

LBCI
أخبار لبنان
13:16

أبو فاعور: قائد الجيش أبلغني بأن الإشتباك في دير العشائر مع عصابة سرقة لا "هيئة تحرير الشام"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:11

قبل فوات الأوان... فليخرج أحدٌ في هذه الدولة ويكاشفَ اللبنانيين بحقيقة ما جرى عشية وغداة سقوط الاسد

LBCI
أخبار لبنان
09:12

توضيح ميقاتي لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
04:12

العثور على جثة المواطن أمين خشيش بعد فقدانه ...تلقى اتصالا من أشخاص ادعوا بأنهم من مخابرات الجيش اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
10:01

المولوي: لا يوجد مسؤول امني من النظام السوري السابق ومطلوب للقضاء اللبناني موجود حاليا في لبنان وهناك بعض العائلات في لبنان لكن لا يوجد عليها منع او احكام قضائية او تدابير عدلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More