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هل يساعد عصير الأناناس على التخفيف من الألم والتورم بعد إزالة ضرس العقل؟
صحة وتغذية
2024-12-13 | 07:00
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هل يساعد عصير الأناناس على التخفيف من الألم والتورم بعد إزالة ضرس العقل؟
هل يساعد عصير الأناناس على التخفيف من الألم والتورم بعد إزالة ضرس العقل؟
يعتقد البعض أن تناول عصير الأناناس قبل وبعد الخضوع لجراحة إزالة ضرس العقل، وهو الضرس الأخير الموجود في الفكّين العلوي والسفلي، قد يخفف من الألم والتورم والالتهابات خلال فترة التعافي بعد الجراحة.
وفي التفاصيل، أصبح عصير الأناناس الخيار الأول المعتمد من قبل العديد من الأشخاص قبل خضوعهم لجراحة إزالة ضرس العقل لأنه يحتوي على انزيم يُعرف باسم بروميلين والذي يساعد على علاج الالتهاب بالإضافة إلى الفيتامين C الذي يساعد على التئام الجروح.
ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين استخدموا البروميلين بعد خضوعهم للجراحة، عانوا من الألم والتورم بشكل أكبر.
وكشفت دراسة أخرى أن تناول عصير الأناناس الطازج قبل وبعد جراحة الوجه ساعد في تخفيف آلام ما بعد الجراحة وتغيّر لون الجلد والتورم.
وقال جيمي آلان، الأستاذ المشارك في علم الصيدلة وعلم السموم في جامعة ولاية ميشيغان الأميركية، لصحيفة هيلث: "هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن البروميلين يمكن أن يعمل كعامل مضاد للالتهابات، لكن عصير الأناناس الحمضي سيؤدي في الواقع إلى إطلاق سلسلة من الالتهابات في الفم".
وتابع آلان: "ستشعر بألم كبير إذا قمت بتناول عصير الأناناس بعد الجراحة لأن الحمض الموجود فيه سيتفاعل مع الجروح الموجودة في الفم".
وللتخفيف من الألم والتورم بعد الجراحة، نصح الأطباء بشرب السوائل من دون استخدام قشة الشرب، والامتناع عن استخدام منتجات التبغ، والحصول على قسط كافٍ من الراحة وتجنب النشاط البدني المفرط بعد الجراحة، واستخدام الثلج للمساعدة على التخفيف من التورم بالإضافة إلى المضمضة بالماء والملح الخشن.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
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