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ما تأثير المضمضة بالماء والملح على صحة الفم والأسنان؟
صحة وتغذية
2024-12-17 | 09:00
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ما تأثير المضمضة بالماء والملح على صحة الفم والأسنان؟
ما تأثير المضمضة بالماء والملح على صحة الفم والأسنان؟
ينصح أطباء الأسنان المرضى عادةً بالمضمضة بشكل دوري باستخدام محلول الماء والملح الخشن لتنظيف الفم والمحافظة على صحته وصحة الأسنان بعد كل وجبة.
وبحسب الدراسات، يساعد محلول الماء والملح على التخلص من مشاكل الفم أكثر من غسول الفم العادي الموجود في المتاجر لأنه يحتوي على مكونات طبيعية خالية من المواد الحافظة.
ما تأثير المضمضة بالماء والملح على صحة الفم والأسنان؟
إزالة بقايا الطعام من الفم
يساعد محلول الماء والملح على التخلص من بقايا الطعام الموجودة في الفم وبالتالي الحفاظ على صحته وتنظيفه بشكل فعّال بعد تناول الوجبات الخفيفة.
شفاء القروح والتهيجات
يعمل محلول الماء والملح على شفاء الجروح والقروح الموجودة في الفم بشكل أسرع من خلال تقليل الالتهاب في الفم وحول اللثة عن طريق تهدئة المناطق المتورمة.
التهاب الحلق
يساعد محلول الماء والملح على علاج التهاب الحلق ويقلل الألم والتورم أثناء طرد البكتيريا.
رائحة الفم الكريهة
يساعد محلول الماء والملح على التخلص من رائحة الفم الكريهة لأنه يحارب البكتيريا الموجودة في الفم.
التهاب اللثة
يعالج محلول الماء والملح التهاب اللثة ويمنع حدوث العدوى بالإضافة إلى أنه يخفف من آلام اللثة وحساسيتها.
تقليل البلاك
يقلل محلول الماء والملح من خطر تكوّن البلاك، وهو عبارة عن طبقة لزجة من الجراثيم، على اللثة والأسنان وتحوله إلى تسوس أو عدوى في وقت لاحق.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
تأثير
المضمضة
بالماء
والملح
والأسنان؟
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