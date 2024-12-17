وظائف معينة قد تحميكم من الإصابة بمرض الزهايمر؟! هذا ما كشفه بحث جديد!

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعملون في وظائف النقل مثل قيادة سيارات الأجرة أو قيادة سيارات الإسعاف، هم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بأكثر من 400 مهنة مختلفة.وفي التفاصيل، اعتقد فريق البحث أن التمرين الذهني لتخطيط المسار والملاحة في الرأس له أهمية خاصة في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.وقال مؤلف الدراسة الدكتور أنوبام جينا، الطبيب في مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة، إن نتائج البحث تشير إلى أنه "من المهم النظر في كيفية تأثير المهن على خطر الإصابة بمرض الزهايمر بالإضافة إلى إمكانية وجود أي أنشطة معرفية محتملة للوقاية من المرض".وأخذ الباحثون بعين الاعتبار عوامل متعددة مثل العمر، والجنس، والانتماء العرقي، ومستوى التعليم، ووجدوا أن 3.88 في المئة من الأشخاص الذين شملهم البحث توفوا بسبب مرض الزهايمر.وبحسب نتائج البحث، قتل مرض الزهايمر حوالي 2.7 بالمئة من قباطنة السفن، و4.5 بالمئة من الطيارين، و1 بالمئة من سائقي سيارات الأجرة، و0.7 بالمئة من سائقي سيارات الإسعاف، و4 في المئة من المدراء وأصحاب الشركات.