الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الوجبة الشتوية المفضلة لدى الجميع"... تعرفوا على فوائد الكستناء المذهلة للجسم والصحة!
صحة وتغذية
2024-12-23 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"الوجبة الشتوية المفضلة لدى الجميع"... تعرفوا على فوائد الكستناء المذهلة للجسم والصحة!
"الوجبة الشتوية المفضلة لدى الجميع"... تعرفوا على فوائد الكستناء المذهلة للجسم والصحة!
يستمتع العديد من الأشخاص خلال موسم الشتاء بتناول الكستناء التي تعتبر وجبة خفيفة ومليئة بالفوائد الغذائية في الوقت نفسه.
وفي هذا السياق، قالت أخصائية التغذية إميلي ويلكوكس جير إن "الكستناء تعتبر الخيار المناسب لمحبي الوجبات الخفيفة والصحية، إذ تحتوي أونصة واحدة منها على 70 سعرة حرارية فقط، أي ما يعادل تناول قطعة واحدة من الفاكهة".
وأضافت ويلكوكس جير أن الكستناء تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى، الأمر الذي يجعلها الخيار المثالي للأشخاص الراغبين بخسارة وزنهم.
وبدوره، لفت الأستاذ المشارك في علوم التغذية في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، ديف برديجز إلى أن الكستناء تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مضيفاً أنها غنية بالفيتامين C.
وتابع برديجز أن الكستناء تعتبر المصدر المثالي للبوليفينول الذي يقلل من الالتهابات في الجسم ويكافح الجذور الحرة.
وأشار برديجز إلى أن الكستناء تحتوي أيضاً على 1.5 جم من الألياف بالإضافة إلى كميات صغيرة من المغنيسيوم.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الشتوية
المفضلة
الجميع"...
تعرفوا
فوائد
الكستناء
المذهلة
للجسم
والصحة!
مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-19
رازي الحاج لـ"جدل": هناك أسس لبناء بلد ويجب أن يحترمها الجميع وترشيح جعجع للرئاسة لن يكون لا للمناورة ولا لشد الحبال واليوم الذي تسمعون فيه هذا الترشيح سيكون اليوم الذي يصبح فيه جعجع رئيسا
آخر الأخبار
2024-12-19
رازي الحاج لـ"جدل": هناك أسس لبناء بلد ويجب أن يحترمها الجميع وترشيح جعجع للرئاسة لن يكون لا للمناورة ولا لشد الحبال واليوم الذي تسمعون فيه هذا الترشيح سيكون اليوم الذي يصبح فيه جعجع رئيسا
0
آخر الأخبار
2024-11-28
فارس سعيد لـ"جدل": الجميع يتلمس ويتموضع للتعامل مع ترامب والجميع رضخ الى الواقع الجديد
آخر الأخبار
2024-11-28
فارس سعيد لـ"جدل": الجميع يتلمس ويتموضع للتعامل مع ترامب والجميع رضخ الى الواقع الجديد
0
آخر الأخبار
2024-11-20
شقير لـ"حوار المرحلة": نحن نريد أن نبني دولة من جديد ومن دون بناء دولة سنبقى كما نحن ومن الممكن أن نتراجع أكثر والجميع يساعد اليوم في إقناع حزب الله لنخرج من المكان الذي نحن فيه
آخر الأخبار
2024-11-20
شقير لـ"حوار المرحلة": نحن نريد أن نبني دولة من جديد ومن دون بناء دولة سنبقى كما نحن ومن الممكن أن نتراجع أكثر والجميع يساعد اليوم في إقناع حزب الله لنخرج من المكان الذي نحن فيه
0
آخر الأخبار
2024-11-19
أديب عبد المسيح للـ LBCI: نرفض اي مخطط لاعطاء لبنان هدية لأي أحد "وما بدنا نتعاطى مع حدا بدنا نكون على حياد مع الجميع"
آخر الأخبار
2024-11-19
أديب عبد المسيح للـ LBCI: نرفض اي مخطط لاعطاء لبنان هدية لأي أحد "وما بدنا نتعاطى مع حدا بدنا نكون على حياد مع الجميع"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-12-18
مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟
صحة وتغذية
2024-12-18
مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟
0
صحة وتغذية
2024-12-18
خبراء التغذية يحذّرون: هذه الأطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة!
صحة وتغذية
2024-12-18
خبراء التغذية يحذّرون: هذه الأطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة!
0
صحة وتغذية
2024-12-17
وظائف معينة قد تحميكم من الإصابة بمرض الزهايمر؟! هذا ما كشفه بحث جديد!
صحة وتغذية
2024-12-17
وظائف معينة قد تحميكم من الإصابة بمرض الزهايمر؟! هذا ما كشفه بحث جديد!
0
صحة وتغذية
2024-12-17
ما تأثير المضمضة بالماء والملح على صحة الفم والأسنان؟
صحة وتغذية
2024-12-17
ما تأثير المضمضة بالماء والملح على صحة الفم والأسنان؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
الجيش اللبنانيّ يستلم موقع قوسايا...
تقارير نشرة الاخبار
08:28
الجيش اللبنانيّ يستلم موقع قوسايا...
0
أخبار لبنان
07:36
مولوي: مجلس وزراء الأمن السيبرانيّ العرب فرصة حقيقية لتعزيز التعاون العربيّ وتوحيد المساعي
أخبار لبنان
07:36
مولوي: مجلس وزراء الأمن السيبرانيّ العرب فرصة حقيقية لتعزيز التعاون العربيّ وتوحيد المساعي
0
آخر الأخبار
04:26
جولة تفقديّة لميقاتي وقائد الجيش في بلدة الخيام
آخر الأخبار
04:26
جولة تفقديّة لميقاتي وقائد الجيش في بلدة الخيام
0
أخبار لبنان
07:17
تيمور جنبلاط استقبل عون وأبي رميا... وهذا ما تمّ التشديد عليه
أخبار لبنان
07:17
تيمور جنبلاط استقبل عون وأبي رميا... وهذا ما تمّ التشديد عليه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
الجيش اللبنانيّ يستلم موقع قوسايا...
تقارير نشرة الاخبار
08:28
الجيش اللبنانيّ يستلم موقع قوسايا...
0
أخبار لبنان
08:08
لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة... كهرباء زحلة تضيء سيدة زحلة
أخبار لبنان
08:08
لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة... كهرباء زحلة تضيء سيدة زحلة
0
أخبار لبنان
05:47
ميقاتي من الخيام: طلبت اجتماعاً مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً
أخبار لبنان
05:47
ميقاتي من الخيام: طلبت اجتماعاً مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً
0
أخبار لبنان
05:08
النائب الخازن من دار الفتوى: يجب انتاج رئيس جمهورية في جلسة 9 ك2 وهذا رأي وطني
أخبار لبنان
05:08
النائب الخازن من دار الفتوى: يجب انتاج رئيس جمهورية في جلسة 9 ك2 وهذا رأي وطني
0
أخبار دولية
03:59
وزير الخارجية الأردني التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق
أخبار دولية
03:59
وزير الخارجية الأردني التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق
0
أخبار لبنان
03:40
قاسم هاشم للـLBCI: العمل جارٍ على أن تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسًا
أخبار لبنان
03:40
قاسم هاشم للـLBCI: العمل جارٍ على أن تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسًا
0
أخبار لبنان
03:35
الـLBCI داخل بلدة الخيام... الدمار هائل! (فيديو)
أخبار لبنان
03:35
الـLBCI داخل بلدة الخيام... الدمار هائل! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
03:14
بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية...الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا
تقارير نشرة الاخبار
03:14
بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية...الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا
0
أمن وقضاء
02:13
للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
أمن وقضاء
02:13
للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:09
هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة
منوعات
16:09
هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة
2
حال الطقس
02:04
لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد
حال الطقس
02:04
لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد
3
خبر عاجل
09:54
التحكم المروري: انقلاب بيك آب على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير أميون
خبر عاجل
09:54
التحكم المروري: انقلاب بيك آب على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير أميون
4
خبر عاجل
01:07
وصول ميقاتي الى الجنوب لتفقّد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع من قائد الجيش المتواجد هناك على الاوضاع في القطاع الشرقي
خبر عاجل
01:07
وصول ميقاتي الى الجنوب لتفقّد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع من قائد الجيش المتواجد هناك على الاوضاع في القطاع الشرقي
5
خبر عاجل
00:35
معلومات للـLBCI: سريّة فوج التدخل السادس بالجيش اللبناني توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه
خبر عاجل
00:35
معلومات للـLBCI: سريّة فوج التدخل السادس بالجيش اللبناني توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه
6
آخر الأخبار
14:44
الجزيرة نقلًا عن القناة 12: عملية الجيش الإسرائيليّ الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي "حماس" أدت إلى مقتله
آخر الأخبار
14:44
الجزيرة نقلًا عن القناة 12: عملية الجيش الإسرائيليّ الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي "حماس" أدت إلى مقتله
7
أمن وقضاء
12:46
العثور على شاب مقتولًا في منطقة مشروع جبور- الرميلة
أمن وقضاء
12:46
العثور على شاب مقتولًا في منطقة مشروع جبور- الرميلة
8
فنّ
12:23
"السكوت كان الحمدالله الو رجّة وصوت"... باميلا الكيك تنشر تفاصيل إطلالتها في الموريكس دور: سَقَطَ القِناع! (فيديو)
فنّ
12:23
"السكوت كان الحمدالله الو رجّة وصوت"... باميلا الكيك تنشر تفاصيل إطلالتها في الموريكس دور: سَقَطَ القِناع! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More