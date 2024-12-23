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"الوجبة الشتوية المفضلة لدى الجميع"... تعرفوا على فوائد الكستناء المذهلة للجسم والصحة!

صحة وتغذية
2024-12-23 | 08:34
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"الوجبة الشتوية المفضلة لدى الجميع"... تعرفوا على فوائد الكستناء المذهلة للجسم والصحة!

"الوجبة الشتوية المفضلة لدى الجميع"... تعرفوا على فوائد الكستناء المذهلة للجسم والصحة!

يستمتع العديد من الأشخاص خلال موسم الشتاء بتناول الكستناء التي تعتبر وجبة خفيفة ومليئة بالفوائد الغذائية في الوقت نفسه.

وفي هذا السياق، قالت أخصائية التغذية إميلي ويلكوكس جير إن "الكستناء تعتبر الخيار المناسب لمحبي الوجبات الخفيفة والصحية، إذ تحتوي أونصة واحدة منها على 70 سعرة حرارية فقط، أي ما يعادل تناول قطعة واحدة من الفاكهة".

وأضافت ويلكوكس جير أن الكستناء تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى، الأمر الذي يجعلها الخيار المثالي للأشخاص الراغبين بخسارة وزنهم.

وبدوره، لفت الأستاذ المشارك في علوم التغذية في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، ديف برديجز إلى أن الكستناء تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مضيفاً أنها غنية بالفيتامين C.

وتابع برديجز أن الكستناء تعتبر المصدر المثالي للبوليفينول الذي يقلل من الالتهابات في الجسم ويكافح الجذور الحرة.

وأشار برديجز إلى أن الكستناء تحتوي أيضاً على 1.5 جم من الألياف بالإضافة إلى كميات صغيرة من المغنيسيوم.

المصدر
 

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