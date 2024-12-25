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هل تعانون من التعب النفسي خلال فترة الأعياد؟ تخلصوا من هذا الشعور مع هذه الخطوات البسيطة

صحة وتغذية
2024-12-25 | 04:00
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هل تعانون من التعب النفسي خلال فترة الأعياد؟ تخلصوا من هذا الشعور مع هذه الخطوات البسيطة
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هل تعانون من التعب النفسي خلال فترة الأعياد؟ تخلصوا من هذا الشعور مع هذه الخطوات البسيطة

هل تعانون من التعب النفسي خلال فترة الأعياد؟ تخلصوا من هذا الشعور مع هذه الخطوات البسيطة

إن عطلة عيد الميلاد ليست دائمًا فكرة جميلة بالنسبة للأشخاص وقد تشكّل وقتًا مرهقًا للبعض، إليكم أهم 5 نصائح عليكم اتباعها هذا العام للعناية بصحتكم النفسية. 

البوح بما تشعرون به

تحدثوا مع الأشخاص الذين تثقون بهم عما تشعرون به مهما كانت الاسباب خلف قلقكم او التوتر لديكم اثناء العطلة.

الانخراط ضمن الأنشطة الممتعة

عليكم الانخراط ضمن الانشطة التي تستمتعون بها، إذ تشكل فترة الأعياد وقتًا صعبًا عندما يتعلق الأمر بالخطط، ولا يمكننا دائمًا تحمل تكاليف الرحلات إلى الأسواق الميلادية لذلك لا بأس في الاعتذار عن الدعوات التي لا ترغبون في الذهاب إليها. وبدلًا من ذلك، فكروا في أنشطة ذات اسعار معقولة مثل تناول كوب الشوكولا الساخنة ومشاهدة أفلام عيد الميلاد، أو الخروج في نزهة شتوية.

الحفاظ على الروتين اليومي

من الطبيعي أن يتبدّل سياق الروتين اليومي خلال العطلات حيث لا يرغب معظم الناس في الالتزام بجدول زمني صارم خلال عطلة العيد، ولكن الالتزام ببعض الامور قد يخفف بشكل كبير من مشاعر العزلة والتوتر. يمكن لروتين الصباح والمساء البسيط أن يحسّن الصحة العقلية، حتى لو كان ذلك عن طريق تناول كوب من الشاي وارتداء ملابس النوم المريحة قبل النوم؛ كما ان ارتداء ملابسكم والخروج سيجعلكم تشعرون بمزيد من الإيجابية.
 
شرب الكحول باعتدال
 
بالنسبة لكثير من الاشخاص، عيد الميلاد هو الوقت المناسب لشرب الكحول بكمية ملحوظة، ولكن المشروب مادة مثبطة ولها عواقب طويلة وقصيرة المدى على الصحة العقلية، لذلك تذكروا أهمية الشرب باعتدال خلال عطلة عيد الميلاد هذا العام.
 

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