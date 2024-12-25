مع بداية الطقس البارد... إليكم هذه الوجبات مع العسل لفطور صحي

مع بداية الطقس البارد... إليكم هذه الوجبات مع العسل لفطور صحي

مع بداية الشتاء والطقس البارد والعواصف، يميل الأشخاص إلى اعتماد نظام صحي يزوّدهم بالطاقة خلال فصل الشتاء، نقدّم لكم مجموعة من وجبات الفطور الصحية المكونة من العسل.



دقيق الشوفان مع العسل



كوب من دقيق الشوفان والعسل يضيف إلى صباحك الشتوي نكهة رائعة ويمنحكَ كمية كبيرة من الطاقة.



التوست مع زبدة العسل

التوست المقرمش بالزبدة والمغطى بالعسل يخلق مزيجًا لذيذا وتزوّدكَ بالطاقة المطلوبة خلال الشتاء.



مشروب ساخن بالعسل والحامض

يساعد كوب من العسل والحامض الساخن جهاز المناعة لديك ويخفف من التهاب الحلق، كما يحافظ على رطوبة الجسم في الشتاء.

فطيرة العسل

تتناسب حلاوة العسل الطبيعية بشكل مثالي مع مذاق وملمس الفطيرة، ما يوفر خيارًا صحيًا ولذيذًا للوجبة الصباحية.

عصير العسل وزبدة الجوز

يُعتبر كوب الحليب بالإضافة إلى العسل وزبدة الجوز، الموز المجمد، السبانخ بمثابة وجبة سريعة وصحية في الآن نفسه.

بودينغ الشيا مع العسل

بذور الشيا غنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، لذلك يُعتبر بودينغ هذه البذور مع الحليب، العسل، الفاكهة الطازجة والمكسرات وجبة مثالية للصباح.