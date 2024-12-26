الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم؟
صحة وتغذية
2024-12-26 | 05:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هل تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم؟
هل تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم؟
وجد العلماء أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على إيقاف تكوين أورام الفم القاتلة بفضل المواد الكيميائية المقاومة للسرطان الموجودة في الكاكاو المستخدم في صنعها.
وبحسب الدراسات، يُعتقد أن تناول الكحول بكيمات كبيرة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بسرطان الفم.
وقام باحثون من جامعة يوجيانج الطبية في قوانغشي بالصين بدراسة العادات الغذائية لما يقارب من 10 آلاف متطوع تم تشخيص إصابة ثلثهم بسرطان الفم.
ووجد الباحثون أن الشوكولاتة الداكنة ساعدت على حماية الأشخاص من الإصابة بأورام الفم بنسبة 22 و26 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى الفلفل الحلو.
ومن جهة أخرى، أشارت دراسة منفصلة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
ووجد باحثون من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة أن الشوكولاتة الداكنة مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، في حين أن شوكولاتة الحليب مرتبطة بزيادة الوزن.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
تساعد
الشوكولاتة
الداكنة
تقليل
الإصابة
بسرطان
الفم؟
التالي
هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟
هل تعانون من الانتفاخ؟ إليكم بعض النصائح للتخلص من هذه المشكلة خلال فترة الأعياد!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟
0
صحة وتغذية
2024-11-28
دراسة تكشف معلومات مهمة: هل تساعد تعابير الوجه على تشخيص الإصابة بالاكتئاب الحاد؟!
صحة وتغذية
2024-11-28
دراسة تكشف معلومات مهمة: هل تساعد تعابير الوجه على تشخيص الإصابة بالاكتئاب الحاد؟!
0
آخر الأخبار
2024-10-07
وكيل وزارة الخارجية الاميركية السابق دافيد هيل لـ "عشرين 30": المنطقة العازلة يمكن أن تساعد في تقليل فرص الأخطاء لكنها ليست حلاً إذا كان قادة هذه الدول لا يزالون يريدون القتال
آخر الأخبار
2024-10-07
وكيل وزارة الخارجية الاميركية السابق دافيد هيل لـ "عشرين 30": المنطقة العازلة يمكن أن تساعد في تقليل فرص الأخطاء لكنها ليست حلاً إذا كان قادة هذه الدول لا يزالون يريدون القتال
0
صحة وتغذية
12:40
حيلة بسيطة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... اعتمدوها الآن!
صحة وتغذية
12:40
حيلة بسيطة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... اعتمدوها الآن!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:40
حيلة بسيطة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... اعتمدوها الآن!
صحة وتغذية
12:40
حيلة بسيطة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... اعتمدوها الآن!
0
صحة وتغذية
10:43
دراسة تكشف: هذه الهواية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر!
صحة وتغذية
10:43
دراسة تكشف: هذه الهواية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر!
0
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟
0
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تعانون من الانتفاخ؟ إليكم بعض النصائح للتخلص من هذه المشكلة خلال فترة الأعياد!
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تعانون من الانتفاخ؟ إليكم بعض النصائح للتخلص من هذه المشكلة خلال فترة الأعياد!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
0
حال الطقس
00:35
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على طقس لبنان
حال الطقس
00:35
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على طقس لبنان
0
أخبار دولية
00:39
وزيران كنديان يبحثان الرسوم الجمركية مع فريق ترامب
أخبار دولية
00:39
وزيران كنديان يبحثان الرسوم الجمركية مع فريق ترامب
0
أمن وقضاء
10:21
تعميم صور نحاسيات وأدوات وأسلحة أثريّة مسروقة ضبطها مخفر زحلة...
أمن وقضاء
10:21
تعميم صور نحاسيات وأدوات وأسلحة أثريّة مسروقة ضبطها مخفر زحلة...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:32
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:32
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:15
تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته
أخبار لبنان
15:15
تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته
0
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
0
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
0
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
0
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إليكم السر الحقيقي لزيادة مبيعاتكم في رأس السنة بعد تجربة أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إليكم السر الحقيقي لزيادة مبيعاتكم في رأس السنة بعد تجربة أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل زيارة قائد الجيش الى السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل زيارة قائد الجيش الى السعودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
2
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
3
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
4
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
5
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
6
فنّ
08:40
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل
فنّ
08:40
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
8
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More