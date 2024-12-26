هل تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم؟

وجد العلماء أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على إيقاف تكوين أورام الفم القاتلة بفضل المواد الكيميائية المقاومة للسرطان الموجودة في الكاكاو المستخدم في صنعها.وبحسب الدراسات، يُعتقد أن تناول الكحول بكيمات كبيرة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بسرطان الفم.وقام باحثون من جامعة يوجيانج الطبية في قوانغشي بالصين بدراسة العادات الغذائية لما يقارب من 10 آلاف متطوع تم تشخيص إصابة ثلثهم بسرطان الفم.ووجد الباحثون أن الشوكولاتة الداكنة ساعدت على حماية الأشخاص من الإصابة بأورام الفم بنسبة 22 و26 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى الفلفل الحلو.ومن جهة أخرى، أشارت دراسة منفصلة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.ووجد باحثون من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة أن الشوكولاتة الداكنة مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، في حين أن شوكولاتة الحليب مرتبطة بزيادة الوزن.