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أطباء يكشفون عن أمور يومية لن يسمحوا لأطفالهم بفعلها أبدًا... هذه أبرزها

صحة وتغذية
2024-12-29 | 10:45
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أطباء يكشفون عن أمور يومية لن يسمحوا لأطفالهم بفعلها أبدًا... هذه أبرزها
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أطباء يكشفون عن أمور يومية لن يسمحوا لأطفالهم بفعلها أبدًا... هذه أبرزها

كشف عدد من كبار الأطباء عن قائمة بممارسات يومية يعتبرونها محظورة على أطفالهم بسبب المخاطر الصحية الخطيرة التي قد تسببها.

وفي فيديو نشرته الدكتورة شيلبا داس، طبيبة أعصاب الأطفال من نيوجيرسي، تم جمع تسعة من أصدقائها وأفراد عائلتها المتخصصين في مجالات طبية مختلفة، حيث قدم كل منهم نصيحته كوالد وكخبير طبي.

وأوضحت طبيبة تخدير الأطفال أنها لا تسمح لطفلها بتناول العنب دون تقطيعه، نظرًا لخطر الاختناق. وبالتالي فيُمكن للعنب الكامل أن يسد مجرى الهواء بالكامل بسبب شكله وحجمه، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الطفل.

ونصح جراح أعصاب بعدم السماح للأطفال بركوب المركبات الرباعية الدفع (أي ATV)، مشيرًا إلى ارتفاع مخاطر إصابات الدماغ الناتجة عن الحوادث. كما أكد جراح العمود الفقري على ضرورة تجنب امتلاك ترامبولين في المنزل، حيث تزيد احتمالات الإصابات.

وأشار طبيب الجهاز الهضمي إلى خطورة الألعاب التي تحتوي على بطاريات زر، موضحًا أنها لا تمثل خطر اختناق فقط، بل قد تسبب حروقًا كيميائية وتسممًا خطيرًا إذا تم ابتلاعها.

أكدت طبيبة أمراض النساء والتوليد على أهمية تعليم الأطفال عن الدورة الشهرية ووسائل تحديد النسل قبل الذهاب إلى المدرسة، تجنبًا لحالات الحمل غير المخطط لها أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.

حذرت أخصائية العناية بالعيون من السماح للأطفال بالنوم بالعدسات اللاصقة، حيث تزيد هذه العادة من خطر الإصابة بمشاكل في العين أكثر من خمس مرات.

طبيبة متخصصة في السمنة شددت على عدم السماح للأطفال بالشعور بالذنب تجاه اختياراتهم الغذائية، لأن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات الأكل ومشاكل نفسية مثل القلق والخجل.

حذر طبيب متخصص بالطب الداخلي من مخاطر إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة، مشددًا على ضرورة منع الأطفال من ممارسة هذه العادة القاتلة. كما أضاف طبيب قلب أنه لن يسمح لأطفاله بتجربة التدخين الإلكتروني نظرًا لمخاطره الصحية.

في النهاية، أوضحت الدكتورة داس أنها لن تسمح لطفليها بالمبيت في أماكن غير مألوفة، نظرًا للمخاطر المرتبطة بالاعتداء الجنسي أو الإصابات المحتملة تحت رعاية الآخرين.

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