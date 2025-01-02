للحفاظ على جودته ونكهته... إليكم هذه النصائح لتخزين زيت الزيتون بالطريقة الصحيحة!

يعتبر زيت الزيتون عنصراً أساسياً في العديد من المطابخ حول العالم، إلا أن العديد من الأشخاص يجهلون طريقة تخزينه بالطريقة الصحيحة الأمر الذي يجعله يفسد بطريقة سريعة.وفي التفاصيل، ينصح الخبراء بتخزين زيت الزيتون في مكان مظلم وبارد وتحديداً في خزانة بعيدة عن الأضواء، والحرارة والأكسجين.وأوصى الخبراء باستخدام زيت الزيتون بعد فتح الزجاجة في غضون شهرين فقط وشددوا على ضرورة عدم تخزينه في الثلاجة.كما نصح الخبراء بتجنب شراء الزيت الذي يُباع في زجاجات بلاستيكية واختيار الزجاجات المصنوعة من الزجاج الداكن الذي يساعد على حجب الضوء والحفاظ على جودة الزيت.