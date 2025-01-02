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وجبة الفطور تساعدكم على خسارة الوزن؟! هذا ما كشفه العلماء!

صحة وتغذية
2025-01-02 | 12:00
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وجبة الفطور تساعدكم على خسارة الوزن؟! هذا ما كشفه العلماء!
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وجبة الفطور تساعدكم على خسارة الوزن؟! هذا ما كشفه العلماء!

وجبة الفطور تساعدكم على خسارة الوزن؟! هذا ما كشفه العلماء!

اقترح علماء من اسبانيا على الأشخاص الذين يريدون التخلص من الوزن الزائد بعد فترة الأعياد، عدم تخطي وجبة الفطور.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين استهلكوا بين 400 و600 سعرة حرارية في وجبة الفطور، كان لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من الأشخاص الذين تناولوا كميات قليلة جدًا.

وقارن العلماء النظام الغذائي والمقاييس الصحية للأشخاص البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً في مستشفى في برشلونة.

وعانى الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة من السمنة المفرطة بالإضافة إلى تشخيص إصابتهم بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي عبارة عن مجموعة من الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وقام العلماء بتتبع كمية السعرات الحرارية التي تناولها هؤلاء الأشخاص في وجبة الفطور في بداية الدراسة لمدة عامين ثم مرة أخيرة في نهاية الدراسة التي استمرت ثلاث سنوات. 

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا الكثير أو القليل جدًا من السعرات الحرارية على وجبة الفطور، كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أعلى بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3.5 في المئة من الأشخاص الذين تناولوا الكمية المثالية من السعرات الحرارية. 

وأظهر تحليل اختبارات الدم أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الفطور بشكل دائم أو غير منتظم لديهم مستويات أعلى من الدهون في الدم.

وقام العلماء أيضاً بتحليل الجودة الغذائية لوجبات الفطور ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات فطور غير صحية مثل الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر، كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية.
 

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