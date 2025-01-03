بحال الإقلاع عن التدخين... ما هو مقدار الوقت الذي بإمكانكم إضافته على متوسط أعماركم؟

بحال الإقلاع عن التدخين... ما هو مقدار الوقت الذي بإمكانكم إضافته على متوسط أعماركم؟



وجدت دراسة بريطانية جديدة أنه بإمكان المدخنين الذين يختارون الإقلاع عن التدخين أن يتوقعوا زيادة كبيرة في متوسط العمر لديهم وظهور الفوائد بعد أسبوع واحد فقط.



وفي التفاصيل، زعم الباحثون الذين فحصوا البيانات أن الأشخاص الذين يتوقفون عن التدخين لمدة أسبوع سيعيشون يومًا أطول مقارنة بما سيعيشونه لو استمروا في ممارسة هذه العادة.



وفي المتوسط، فإن كل سيجارة يتم تدخينها "تسرق" ما يقرب من 20 دقيقة من الحياة أو حوالي 7 ساعات لكل 20 علبة، وفقًا للدراسة.



وفي هذا السياق، رسمت هذه الدراسة صورة دقيقة أكثر للمدخنين مقارنة بالتقديرات السابقة، التي أشارت إلى أن كل سيجارة تقصر العمر بنحو 11 دقيقة.



وعلى سبيل المثال، فإن الشخص الذي يقرر الإقلاع عن التدخين في يوم رأس السنة الجديدة سيضيف 24 ساعة كاملة على حياته بحلول 8 كانون الثاني.



وبحلول 20 شباط، قد يضيف هذا الشخص أسبوعاً على متوسط عمره، وبحلول نهاية العام، قد يتجنب خسارة 50 يوماً من حياته.



واستندت الأرقام الجديدة إلى نتائج حديثة من الدراسات التي تتبع صحة السكان، وفق ما نقل موقع