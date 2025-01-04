أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طبيب يحذر من مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة بالكحول... هل يمكن الوقاية منه؟

صحة وتغذية
2025-01-04 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طبيب يحذر من مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة بالكحول... هل يمكن الوقاية منه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طبيب يحذر من مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة بالكحول... هل يمكن الوقاية منه؟

حذر الجراح العام الأميركي الجمعة من أن "الكحول سبب معروف للسرطان ويمكن الوقاية منه"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات جديدة للتوعية بما يشمل وضع تحذيرات على علب المشروبات.

ولفت كبير المسؤولين الطبيين الأميركيين فيفيك مورثي في بيان مصاحب لنشر تقرير حول الموضوع، إلى أن استهلاك الكحول "مسؤول عن حوالى مئة ألف حالة سرطان وعشرين ألف حالة وفاة بالسرطان كل عام في الولايات المتحدة، أي أكثر من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق المرتبطة بالكحول" في الولايات المتحدة والبالغة 13500 حالة.

وأضاف "ومع ذلك فإن غالبية الأميركيين لا يدركون هذا الخطر"، مشددا على أهمية القيام بحملات توعية إعلامية في هذا الموضوع.

وأشار التقرير إلى أن العلاقة المباشرة بين استهلاك الكحول والسرطان قد أُثبتت لأول مرة في أواخر ثمانينات القرن العشرين، ومذاك جرى توثيقها من خلال دراسات كثيرة.

من هنا، أثبتت الدراسات وجود روابط مع سبعة أنواع من السرطان على الأقل: سرطانات الثدي، والقولون، والمستقيم، والمريء، والكبد، وتجويف الفم، والبلعوم، والحنجرة.

ويرتبط ذلك بمختلف أنواع المشروبات الكحولية من البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية.

ولفت التقرير خصوصا إلى أن "16,4% من إجمالي حالات سرطان الثدي ترتبط باستهلاك الكحول".

وتضم المنتجات الكحولية المباعة في الولايات المتحدة تحذيرات صحية موجهة بشكل خاص إلى الحوامل والسائقين.

وطالب فيفيك مورثي بذكر المخاطر الإضافية المرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان، كما الحال في كوريا الجنوبية وايرلندا.

ومع ذلك، فإن إقرار مثل هذا الإجراء يحتاج الى تصويت من الكونغرس.

ويتولى كبير المسؤولين الطبيين، المعيّن من الرئيس الأميركي، المسؤولة عن الوقاية في قضايا الصحة العامة، رغم أن صلاحياته الملموسة محدودة للغاية.

وفي تقريره، أوصى مورثي أيضا بإعادة تقييم الحد اليومي الموصى به في الولايات المتحدة، والمحدد حاليا بكأسين من الكحول للرجال وكأس واحد للنساء.

ووفقا لدراسة وردت في التقرير، فإن 17% من 20 ألف حالة وفاة سنوية بسبب السرطان بسبب الكحول في الولايات المتحدة تحدث لأشخاص لا يتجاوزون الكمية القصوى المحددة لتناولها.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

مخاطر

الإصابة

بالسرطان

المرتبطة

بالكحول...

الوقاية

بحال الإقلاع عن التدخين... ما هو مقدار الوقت الذي بإمكانكم إضافته على متوسط أعماركم؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-10-15

بعد اكتشاف حالات جرب في بعض مراكز الإيواء... ما هي أعراضه وكيف يمكن الوقاية منه؟

LBCI
أخبار دولية
01:07

البيرو وتشيلي تمدّدان التحذيرات المرتبطة بمخاطر الأمواج العاتية

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-06

رئيس هيئة الحشد الشعبي: العراق وإن لم يكن طرفا في الأزمة السورية فعليه الوقاية بظل ما يجري وسوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق وكل من يقول غير ذلك واهم

LBCI
صحة وتغذية
2024-11-29

تسبب الشلل... حالة عصبية نادرة تهدد صحة الشباب وكبار السن: هكذا يمكنكم الوقاية منها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-01-03

بحال الإقلاع عن التدخين... ما هو مقدار الوقت الذي بإمكانكم إضافته على متوسط أعماركم؟

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-02

وجبة الفطور تساعدكم على خسارة الوزن؟! هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-02

للحفاظ على جودته ونكهته... إليكم هذه النصائح لتخزين زيت الزيتون بالطريقة الصحيحة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-01

في فرنسا... إقبال متزايد على المشروبات غير الكحولية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:21

مولوي لـ"العربية": الجيش اللبناني أوقف بعض السوريين قبل إعادتهم لسوريا ونعمل على حل المشكلة التي وقعت أمس على الحدود مع سوريا

LBCI
منوعات
04:30

وفاة الباحث النمسوي الأميركي مارتن كاربلوس الحائز على نوبل الكيمياء عن 94 عاما

LBCI
صحف اليوم
00:38

زوار بري نقلا عنه: إن شاء الله الخميس تفتح الجلسة، والجمعة الرئيس (اللواء)

LBCI
أمن وقضاء
02:34

انهيار جزئي لطريق ضهر البيدر من جهة المريجات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:31

رعد من عين التينة: الاصلاح لا يستقيم الا اذا كان شاملاً ومتوجهًا لتحقيق المصالح الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:25

باسم نعيم: المفاوضات المرتقبة في الدوحة تربط ما بين وقف النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:26

جديد القرارات الإسرائيلية حول الجبهة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:50

العين على مباحثات بن فرحان مع المسؤولين اللبنانيين... اليكم جدول أعماله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أوروبا بدون الغاز الروسيّ... بداية حقبة جديدة من التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

أوكرانيا تُنهي اتفاق الغاز مع روسيا... وأوروبا بين التحديات والتداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

انطلاق صاخب لرالي داكار في السعودية... وأول مشاركة لدراجَين لبنانيين في السباق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ضغوطاتٌ شعبية إسرائيلية لعدمِ الانسحاب من دون قيامِ منطقة منزوعةِ السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ركاب طائرة إيرانية يخضعون لتفتيش مشدد في مطار بيروت من بينهم دبلوماسيّ.. فلماذا التشدد في الإجراءات مع الطائرات القادمة من إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
15:33

مصدر في وزارة الداخلية لسانا: إدارة الأمن العام تلقي القبض على المجرم "محمد نور الدين شلهوم" في مدينة حمص أثناء عمليات التمشيط ويعتبر أحد مسؤولي كميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بعد الاعتداء على عناصره... الجيش اللبنانيّ يشتبك مع مجموعات مسلحة سورية وطائرات الاستطلاع تدخلت لتدمير أهداف

LBCI
منوعات
14:05

قضية أذهلت العالم... العثور على امرأة مفقودة بعد 52 عاما!

LBCI
أخبار لبنان
11:29

الجيش: تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك مع مسلحين سوريين وإصابة ٤ عناصر من الجيش

LBCI
آخر الأخبار
12:08

معلومات الـLBCI: توقف الاشتباكات بعد ارسال هيئة تحرير الشام قوة الى سرغايا واجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها

LBCI
آخر الأخبار
11:13

معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ عالج أهدافًا للمسلحين كانت تطلق النار وتستهدف الجيش وذلك بعد عملية رصد دقيقة ولا تزال الاشتباكات مستمرة في معربون

LBCI
صحف اليوم
00:45

المصارف تضارب على الليرة (الاخبار)

LBCI
آخر الأخبار
01:26

الجزيرة نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن تبلغ إسرائيل واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More