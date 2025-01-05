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لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!

صحة وتغذية
2025-01-05 | 12:00
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لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!
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لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!

لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!

 كشفت خبيرة النوم الدكتورة ديبورا لي أن تناول القهوة في الصباح عند الاستيقاظ من النوم لا يمنح الجسم دفعة الطاقة التي يحتاجها.

وفي التفاصيل، تتمثل الوظيفة الأساسية للكافيين في منع مستقبلات الأدينوزين في الدماغ التي تعزز النعاس، ولهذا السبب فإن تناوله في وقت لاحق من اليوم يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في النوم ليلاً، وفقا لتقرير ساري لايف.

وأوضحت لي: "عندما تستيقظ، يكون مستوى هرمون التوتر الكورتيزول في ذروته، وهو هرمون يعزز اليقظة والتركيز، فضلاً عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي".

وأضافت لي أن "المستويات العالية من الكورتيزول يمكن أن تؤثر على جهازك المناعي، وبما أن هذه المستويات مرتفعة بالفعل عند الاستيقاظ، فإن تناول القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ قد يؤدي إلى نتائج عكسية وربما يؤدي إلى مناعة طويلة الأمد ضد تأثيرات الكافيين".

وأشارت لي إلى أن "أفضل وقت لتناول الكافيين هو، على أقرب تقدير، بعد 45 دقيقة من الاستيقاظ، عندما يبدأ إيقاع الكورتيزول في الانخفاض".

ومن جهة أخرى، كشفت لي أنه يجب التوقف عن تناول القهوة قبل 6 ساعات على الأقل من النوم ونصحت بتناول الأعشاب والابتعاد عن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

المصدر
 

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