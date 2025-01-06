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ظهر أول مرة في 2001 ولا لقاح له... هكذا ينتقل فيروس HMPV وهذه الفئات المعرضة للخطر: هل يصبح جائحة عالمية؟!

صحة وتغذية
2025-01-06 | 07:13
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ظهر أول مرة في 2001 ولا لقاح له... هكذا ينتقل فيروس HMPV وهذه الفئات المعرضة للخطر: هل يصبح جائحة عالمية؟!
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ظهر أول مرة في 2001 ولا لقاح له... هكذا ينتقل فيروس HMPV وهذه الفئات المعرضة للخطر: هل يصبح جائحة عالمية؟!

شهد الفيروس الرئوي البشري (HMPV)، ارتفاعًا حادًا في الحالات في جميع أنحاء المقاطعات الشمالية الصينية هذا الشتاء، وخاصة بين الأطفال.

ويأتي تفشي المرض بعد خمس سنوات من تنبيه العالم لأول مرة إلى ظهور فيروس كورونا الجديد في ووهان، الصين، والذي تحول لاحقًا إلى جائحة عالمية مع الإبلاغ عن سبعة ملايين حالة وفاة.

وفي تفاصيل حوله، فان الفيروس الرئوي البشري، أو HMPV، هو فيروس تنفسي يسبب أعراضًا مشابهة لنزلات البرد والأنفلونزا الشائعة. في حين أن المرض يكون خفيفًا عادةً، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، وخاصة عند الرضع وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الفيروس ليس جديدًا ولكنه اكتسب الاهتمام وسط زيادة في الحالات، وخاصة عند الأطفال دون سن 14 عامًا في شمال الصين، وفق ما نقل موقع اندبندنت.

وتم تحديد HMPV لأول مرة في عام 2001، وهو فيروس أحادي السلسلة ينتشر من خلال قطرات الجهاز التنفسي أو ملامسة الأسطح الملوثة. وقد تم تحديد حالات سابقة في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وتشمل أعراضه السعال والحمى واحتقان الأنف والتعب، مع فترة حضانة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أيام. وعلى عكس كوفيد-19، لا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروسات محدد لفيروس HMPV؛ ويتضمن العلاج في المقام الأول إدارة الأعراض.

ارتفاع حالات HMPV في الصين
يتزامن ارتفاع الحالات مع الطقس البارد وزيادة النشاط الداخلي، وهي الظروف التي تغذي عادة انتشار الفيروسات التنفسية. ويؤكد مسؤولو الصحة أن هذا الارتفاع يتوافق مع الاتجاهات الموسمية.

وأبلغت الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين مؤخرًا عن زيادة في التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك HMPV، خلال فصل الشتاء. ولم تصنف منظمة الصحة العالمية الوضع على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن ارتفاع الحالات دفع السلطات إلى تعزيز أنظمة المراقبة.

هل يمكن أن ينتشر فيروس HMPV إلى دول أخرى؟
أبلغت هونغ كونغ عن بضع حالات من HMPV. وتراقب الدول المجاورة مثل كمبوديا وتايوان الوضع عن كثب. بدورها، أصدرت إدارة مكافحة الأمراض المعدية في كمبوديا تحذيرات بشأن فيروس HMPV، مشيرة إلى تشابهه مع فيروس كوفيد-19 والإنفلونزا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان إن الفيروس يشكل مخاطر أعلى على الأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة.

وفي الهند، قال المسؤولون إنه لا داعي للذعر لأن فيروس HMPV "مثل أي فيروس تنفسي آخر".

وقال الدكتور أتول غويل، مسؤول المديرية العامة للخدمات الصحية: "لقد انتشرت أنباء عن تفشي فيروس ميتا نيمو في الصين. دعوني أكون واضحًا جدًا في هذا الصدد. إن فيروس ميتا نيمو يشبه أي فيروس تنفسي آخر يسبب نزلات البرد الشائعة، وقد يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا لدى كبار السن والصغار جدًا".

من هي الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة؟
الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس الهربس البشري هي: 
- الأطفال الصغار: الرضع والأطفال الصغار معرضون بشكل خاص لحالات الجهاز التنفسي الخطيرة، مثل التهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي.

- كبار السن: الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وكذلك أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات.

- النساء الحوامل: يمكن أن يؤدي فيروس الهربس البشري أثناء الحمل إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، مما قد يعرض صحة الأم والطفل للخطر.

- الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة: أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، سواء بسبب الظروف الطبية أو العلاجات مثل العلاج الكيميائي، هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة.

كيف ينتقل الفيروس الرئوي البشري؟
ينتشر الفيروس الرئوي البشري من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب به أو من خلال لمس الأشياء الملوثة بالفيروس. على سبيل المثال:

- السعال والعطس
- المصافحة أو العناق أو التقبيل
- لمس الأسطح أو الأشياء مثل الهواتف أو مقابض الأبواب أو لوحات المفاتيح أو الألعاب

كيف يتم علاج الفيروس الرئوي البشري؟
لا توجد أي أدوية مضادة للفيروسات تعالج الفيروس الرئوي البشري. يمكن لمعظم الأشخاص إدارة أعراضهم في المنزل حتى يشعروا بتحسن، وفق ما نقل موقع كليفلاند كلينيك.

إذا كنت أنت أو طفلك مريضًا بشدة، فقد تحتاج إلى دخول المستشفى. هناك، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية مراقبة حالتك والمساعدة في منعك من الإصابة بمرض أسوأ. قد يعالجونك بما يلي:

- العلاج بالأكسجين. إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، فقد يمنحك مقدم الرعاية المزيد من الأكسجين من خلال أنبوب في أنفك أو قناع على وجهك.

- السوائل الوريدية:  يمكن للسوائل التي يتم توصيلها مباشرة إلى الوريد أن تبقيك رطبًا.

- الكورتيكوستيرويدات: يمكن للستيرويدات تقليل الالتهاب وقد تخفف بعض الأعراض.


هل تحتاج إلى مضادات حيوية لعلاج الفيروس الرئوي البشري؟
الاجابة هي لا، فالمضادات الحيوية تعالج البكتيريا فقط. نظرًا لأن الفيروس الرئوي البشري هو فيروس، فلن تتخلص منه المضادات الحيوية. في بعض الأحيان، يصاب الأشخاص الذين يصابون بالالتهاب الرئوي من الفيروس الرئوي البشري أيضًا بعدوى بكتيرية في نفس الوقت (عدوى ثانوية). إذا وصف لك طبيبك المضادات الحيوية، فسيكون ذلك لعلاج أي عدوى ثانوية.

هل يمكنك منع الإصابة بفيروس التهاب الرئة البشري؟
يمكنك تقليل خطر الإصابة بفيروس التهاب الرئة البشري وغيره من الأمراض المعدية من خلال:

- غسل يديك كثيرًا بالماء والصابون. إذا لم تتمكن من استخدام الصابون والماء، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

- قم بتغطية أنفك وفمك - بمرفقك، وليس بيدك العارية - عند العطس أو السعال.

- تجنب التواجد بالقرب من أشخاص آخرين عندما تكون أنت أو هم مريضين بنزلة برد أو أمراض معدية أخرى.

- فكر في ارتداء قناع إذا كنت مريضًا ولا يمكنك تجنب التواجد بالقرب من الآخرين.

- تجنب لمس وجهك وعينيك وأنفك وفمك.

- لا تشارك الطعام أو أدوات الأكل (الشوك والملاعق والأكواب) مع الآخرين.

ما هي مدة استمرار الإصابة بفيروس التهاب الرئة البشري؟
تستمر الحالات الخفيفة من فيروس التهاب الرئة البشري عادةً بضعة أيام إلى أسبوع. إذا كنت مريضًا جدًا، فربما يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تشعر بتحسن. قد تعاني أيضًا من أعراض مستمرة، مثل السعال، والتي تستغرق وقتًا أطول حتى تختفي.

كيف أعتني بنفسي؟
يمكنك إدارة الأعراض الخفيفة الشبيهة بالبرد لفيروس التهاب الكبد الوبائي في المنزل من خلال:

- شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف.

- تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية مثل مسكنات الألم ومزيلات الاحتقان ومثبطات السعال للمساعدة في تخفيف الأعراض. لا تعطي الأدوية للأطفال دون استشارة طبيب الأطفال أولاً - بعض الأدوية التي تكون مناسبة للبالغين ليست آمنة للأطفال.
 

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