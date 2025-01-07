أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحالات تضاعفت في بريطانيا... خبراء يحثون الصين على الكشف عن تفاصيل حول تفشي فيروس HPMV: هل يتحول الى وباء؟

صحة وتغذية
2025-01-07 | 05:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحالات تضاعفت في بريطانيا... خبراء يحثون الصين على الكشف عن تفاصيل حول تفشي فيروس HPMV: هل يتحول الى وباء؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحالات تضاعفت في بريطانيا... خبراء يحثون الصين على الكشف عن تفاصيل حول تفشي فيروس HPMV: هل يتحول الى وباء؟

دعا كبار خبراء الفيروسات البريطانيين السلطات الصينية إلى الكشف عن معلومات حيوية حول تفشي مثير للقلق لعدوى الجهاز التنفسي hMPV، والتي ورد أنها تغزو مستشفياتها.

وحذر خبير الفيروسات الدكتور أندرو كاتشبول من أن السلطات البريطانية "بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول السلالة المحددة المنتشرة" من أجل تقييم التهديد الذي يواجهه الجمهور البريطاني بدقة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه حالات العدوى - التي تتميز بأعراض تشبه أعراض الزكام - في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تُظهر الرسوم البيانية تضاعف الأعداد خلال الشهر الفائت.

حاليًا، قد يكون ما يصل إلى حالة واحدة من كل 20 حالة من التهابات الجهاز التنفسي بسبب العدوى، المعروفة باسم الفيروس الرئوي البشري (hMPV)، وفقًا لأحدث بيانات المراقبة في المملكة المتحدة.

وقال الدكتور كاتشبول، كبير المسؤولين العلميين في شركة اختبار الأمراض المعدية hVIVO، "عادةً ما يتم اكتشاف الفيروس الرئوي البشري في فترات الشتاء ولكن يبدو أن معدلات الإصابة الخطيرة قد تكون أعلى في الصين مما نتوقعه في عام عادي".

وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من المعلومات حول السلالة المحددة المنتشرة لنبدأ في فهم ما إذا كانت هذه هي السلالات المنتشرة المعتادة أو ما إذا كان الفيروس الذي يسبب معدلات إصابة عالية في الصين لديه بعض الاختلافات".

وأضاف: "من غير الواضح مدى ارتفاع الأرقام أو ما إذا كانت المشاكل تنشأ فقط بسبب تزامنها مع مستويات عالية من الإنفلونزا وكوفيد".

ومن المبشر أن الدكتور كاتشبول أشار إلى أنه في حين أن الفيروس الرئوي البشري "يتحور ويتغير بمرور الوقت مع ظهور سلالات جديدة"، فإنه "ليس فيروسًا يُعتبر لديه إمكانية الوباء".
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تضاعفت

بريطانيا...

خبراء

يحثون

الصين

الكشف

تفاصيل

فيروس

HPMV:

يتحول

وباء؟

الفطور وفوائده: ما يجب أن تتجنبوا تناوله في الصباح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-05

فيروس HMPV يجتاح شمال الصين

LBCI
أخبار دولية
2025-01-04

مخاوف في الصين... فيروس رئوي جديد يتفشى بسرعة

LBCI
أخبار دولية
2024-10-17

بريطانيا ترفع مستوى خطورة تفشي إنفلونزا الطيور إلى المتوسط

LBCI
حال الطقس
03:32

لا عواصف قوية في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:31

الفطور وفوائده: ما يجب أن تتجنبوا تناوله في الصباح

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-06

ظهر أول مرة في 2001 ولا لقاح له... هكذا ينتقل فيروس HMPV وهذه الفئات المعرضة للخطر: هل يصبح جائحة عالمية؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-05

بين الكحول ومرض السرطان علاقة قوية... نتيجتها الموت

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-05

لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:18

إصابة شاب في عين الحلوة في إشكال فردي

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-13

كميل شمعون من غرفة عمليات الطوارىء في سرايا بعبدا: من واجباتنا مراقبة المساعدات التي تصل الى لبنان من الدول الصديقة واقترحت أن توزّع المساعدات من خلال الجيش اللبناني الذي يتميز بشفافية تامة

LBCI
فنّ
05:58

بعد 5 أشهر من الانفصال المفاجئ... جينيفر لوبيز وبن أفليك يتفقان على الطلاق: زواجهما ينتهي رسميا في هذا التاريخ

LBCI
آخر الأخبار
04:08

سانا عن مصدر أمني: قوات إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأت حملة تمشيط في منطقة الزبداني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

كرم: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن...

LBCI
أخبار لبنان
07:59

بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية

LBCI
أخبار لبنان
07:50

كاميرا الـLBCI توثق في جولة الطريق بين البياضة والناقورة

LBCI
أخبار لبنان
07:47

وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع القرضاوي

LBCI
أخبار دولية
06:24

الأردن وسوريا يعتزمان التعاون لمنع عودة ظهور داعش وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما

LBCI
أخبار لبنان
05:09

ميقاتي: أوصلنا رسالة واضحة بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
04:46

المجلس الإقتصادي الإجتماعي يطلق "نداء 7 كانون الثاني"...

LBCI
أخبار لبنان
04:31

جرادي: لا مشكلة لنا مع وصول قائد الجيش... وهذا ما سنفعله في جلسة الانتخاب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:02

بالصور- لقاء بين هوكشتاين وعدد من النواب في دارة مخزومي

LBCI
خبر عاجل
13:54

جنبلاط لـ عشرين 30: لا حقّ لوفيق صفا بكلامه الأخير واذا تعثّر انتخاب عون فلا بديل لدينا وأنا متخّوف من ولاية ترامب

LBCI
خبر عاجل
07:10

الـLBCI توثق حجم الدمار في الناقورة

LBCI
صحف اليوم
23:54

مصادر متابعة لـ"الأنباء" الالكترونية: حظوظ قائد الجيش في الوصول الى بعبدا أصبحت أفضل من الماضي

LBCI
خبر عاجل
14:19

جنبلاط لـ عشرين 30: طلبت من حزب الله من قبل برسائل عدم التورط بالحرب ولا اتصال حاليًا مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا اتصالات مع الشيخ نعيم قاسم

LBCI
خبر عاجل
13:46

جنبلاط لـ عشرين 30: لا مرشح مكتمل الصفات وتأجيل الانتخابات الى ما بعد تسلّم الرئيس ترامب قد يكون خطأ كبيرا ولا بد من المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي بطرق أخرى مختلفة ومنها الثقافية

LBCI
خبر عاجل
12:30

ترقبوا الإطلالة الأولى للرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعد سقوط النظام السوري عبر برنامج عشرين 30 مباشرة بعد النشرة المسائية

LBCI
أمن وقضاء
11:11

وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة وبدأت الانتشار فيها... ودعوة إلى عدم الاقتراب من المنطقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More