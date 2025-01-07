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الحالات تضاعفت في بريطانيا... خبراء يحثون الصين على الكشف عن تفاصيل حول تفشي فيروس HPMV: هل يتحول الى وباء؟
صحة وتغذية
2025-01-07 | 05:38
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الحالات تضاعفت في بريطانيا... خبراء يحثون الصين على الكشف عن تفاصيل حول تفشي فيروس HPMV: هل يتحول الى وباء؟
دعا كبار خبراء الفيروسات البريطانيين السلطات الصينية إلى الكشف عن معلومات حيوية حول تفشي مثير للقلق لعدوى الجهاز التنفسي hMPV، والتي ورد أنها تغزو مستشفياتها.
وحذر خبير الفيروسات الدكتور أندرو كاتشبول من أن السلطات البريطانية "بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول السلالة المحددة المنتشرة" من أجل تقييم التهديد الذي يواجهه الجمهور البريطاني بدقة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه حالات العدوى - التي تتميز بأعراض تشبه أعراض الزكام - في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تُظهر الرسوم البيانية تضاعف الأعداد خلال الشهر الفائت.
حاليًا، قد يكون ما يصل إلى حالة واحدة من كل 20 حالة من التهابات الجهاز التنفسي بسبب العدوى، المعروفة باسم الفيروس الرئوي البشري (hMPV)، وفقًا لأحدث بيانات المراقبة في المملكة المتحدة.
وقال الدكتور كاتشبول، كبير المسؤولين العلميين في شركة اختبار الأمراض المعدية hVIVO، "عادةً ما يتم اكتشاف الفيروس الرئوي البشري في فترات الشتاء ولكن يبدو أن معدلات الإصابة الخطيرة قد تكون أعلى في الصين مما نتوقعه في عام عادي".
وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من المعلومات حول السلالة المحددة المنتشرة لنبدأ في فهم ما إذا كانت هذه هي السلالات المنتشرة المعتادة أو ما إذا كان الفيروس الذي يسبب معدلات إصابة عالية في الصين لديه بعض الاختلافات".
وأضاف: "من غير الواضح مدى ارتفاع الأرقام أو ما إذا كانت المشاكل تنشأ فقط بسبب تزامنها مع مستويات عالية من الإنفلونزا وكوفيد".
ومن المبشر أن الدكتور كاتشبول أشار إلى أنه في حين أن الفيروس الرئوي البشري "يتحور ويتغير بمرور الوقت مع ظهور سلالات جديدة"، فإنه "ليس فيروسًا يُعتبر لديه إمكانية الوباء".
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