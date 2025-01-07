دراسة تعيد إحياء جدل بشأن إضافة الفلور إلى مياه الشفة... فهل يؤثر على ذكاء الأطفال؟

أفادت دراسة علمية نُشرت الاثنين أن الفلور الذي يُضاف إلى مياه الشفة قد يؤثر في بلدان كثيرة على نسبة الذكاء لدى الأطفال، مما أعاد إحياء جدل علمي وسياسي ساخن في أميركا الشمالية.

والدراسة التي أجراها باحثون من معهد "ان آي إي اتش اس" الحكومي الأميركي، هي عبارة عن تحليل تلوي لـ74 دراسة أجريت في عشر دول، بينها الصين وكندا.

ولاحظت الدراسة انخفاضا في معدل الذكاء لدى الأطفال الذين تعرضوا لمستويات معينة من الفلور في المياه الجارية في 54 بلدا.

ويقول معدّو الدراسة: "لكل زيادة بمقدار 1 ملغم/لتر من الفلور في البول (...) يُسجّل انخفاض بـ1,63 نقطة في معدل الذكاء لدى الأطفال".

وقد شكك عدد من الخبراء في نتيجة هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة "جاما بيدياتريكس"، وأشاروا تحديدا إلى ثغر منهجية وأخطاء كبيرة في الدراسات الأساسية.

وأكّد آخرون في المقابل أنّ الدراسة هي "أكثر تحليل تلوي دقيق يُجرى على الإطلاق"، ودعوا إلى "إعادة تقييم المخاطر المحتملة للفلور خلال النمو المبكر للدماغ".

لكن مع اقتراب تولّي دونالد ترامب منصبه رسميا، يخشى بعض العلماء من أن تؤدي الدراسة إلى تراجع ثقة الجمهور في المؤسسات الصحية، إذ ان ترامب يدعم روبرت كينيدي جونيور، المعارض الشرس لإضافة الفلور إلى المياه، لتولي وزارة الصحة.

ويتّفق معدّو الدراسة والعلماء على نقطة واحدة: الحاجة إلى إجراء دراسات أخرى لتقييم آثار التركيزات المنخفضة من الفلور على التطور المعرفي.

وعلى نطاق أوسع، تتساءل الأوساط العلمية عن الحاجة إلى الاستمرار في إضافة الفلور إلى مياه الشفة، وهي ممارسة تتم الإشادة بها على اعتبارها نجاحا عظيما في مجال الصحة العامة.

وبما أن ثمة مصادر أخرى للفلور لا سيما معجون الأسنان، ينبغي إعادة تقييم فوائد هذه الممارسة من خلال دراسة التأثيرات التي لوحظت بعد "وقف إضافة الفلور إلى المياه في مناطق عدة"، على قول الباحث في الصحة العامة للأسنان فرناندو هيوغو.

وكالة فرانس برس