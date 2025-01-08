هل يقلل الحليب من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

اكتشف الخبراء أن تناول الحليب يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وذلك وفقاً لدراسة أجريت على أكثر من نصف مليون امرأة.وبحسب الدراسة، يرتبط تناول 300 ملغ من الكالسيوم يومياً (أي ما يقارب الكمية الموجودة في كوب من الحليب) بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17 في المئة.وقام العلماء بتحليل البيانات الغذائية لأكثر من 542 ألف امرأة للتحقيق في العلاقة بين تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفرص إصابة الأشخاص بالسرطان.وأظهرت النتائج أن الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والزبادي، ارتبطت بانخفاض خطر التشخيص على مدى 16 عاما.وعززت الدراسة المذكورة العلاقة الواضحة بين استهلاك الكحول وارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون، إذ تبيّن أن شرب 20 جم من الكحول يومياً يرفع خطر الإصابة بنسبة 15 في المئة.وكانت اللحوم الحمراء والمعالجة من بين الأطعمة الغذائية الأخرى المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، حيث يرتبط تناول 30 جم يوميًا بزيادة خطر الإصابة بنسبة 8 في المئة.وقال الخبراء إن الدور الوقائي للكالسيوم قد يأتي من قدرته على الارتباط بالأحماض الصفراوية والأحماض الدهنية الحرة في القولون، وبالتالي تقليل آثارها المحتملة المسببة للسرطان.