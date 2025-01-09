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هل تريدون الحفاظ على البطاطا لوقت أطول؟ إليكم المكان المناسب لتخزينها!
صحة وتغذية
2025-01-09 | 08:45
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هل تريدون الحفاظ على البطاطا لوقت أطول؟ إليكم المكان المناسب لتخزينها!
هل تريدون الحفاظ على البطاطا لوقت أطول؟ إليكم المكان المناسب لتخزينها!
يقوم العديد من الأشخاص عادةً بتخزين البطاطا في الخزائن، معتقدين أن تعريضها للبرودة الشديدة قد يؤدي إلى اتلافها.
وفي هذا السياق، كشف الخبراء أن الثلاجة تعتبر المكان المناسب لتخزين البطاطا للحفاظ عليها وعلى جودتها لوقت أطول.
وتخوف الخبراء في وقت سابق من تخزين البطاطا في الثلاجة بسبب إمكانية تحوّل النشا الموجود فيها إلى سكريات إضافية، والتي تتحول بدورها إلى مادة الأكريلاميد المرتبطة بالسرطان أثناء الطهي.
وكشفت الأبحاث الحديثة أن تخزين البطاطا في الثلاجة لا يزيد من مستويات الأكريلاميد فيها، ما يجعل الثلاجة المكان المناسب والآمن لها للحفاظ عليها لوقت أطول.
المصدر
صحة وتغذية
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