دراسة تكشف: هكذا تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الوقاية من التسمم الغذائي!

أشارت دراسة بريطانية إلى أن تناول الكثير من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والخضراوات والفاصوليا يمكنه تقليل من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي المميت.وفي التفاصيل، قال باحثون من جامعة كامبريدج إن "تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على تغذية البكتيريا المفيدة التي تعيش بشكل طبيعي في الأمعاء والتي تحمي من الحشرات التي تغزو عن طريق الأطعمة الملوثة".وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد فحص الميكروبيوم ، وهو النظام البيئي للكائنات الحية المجهرية في الجهاز الهضمي، للمشاركين في هذه الدراسة من 45 دولة.وكشف الباحثون أن عدم وجود بكتيريا "Faecalibacterium" في الأمعاء قد يدل على إصابة الأشخاص بالتسمم الغذائي وذلك بسبب قدرتها على تدمير الحشرات المسببة للتسمم الغذائي مثل "E.coli".وأوضح الباحثون أن البكتيريا المذكورة سابقاً تتغذى على الألياف وتحولها إلى مركبات مفيدة تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة والتي تساعد على الحماية من الاستيلاء العدائي للحشرات التي تسبب التسمم الغذائي.وقال الدكتور ألكسندر ألميدا، خبير الطب البيطري ومؤلف الدراسة: "من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف، يمكننا توفير المادة الخام لبكتيريا الأمعاء لدينا لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة".ومن النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة، والتي تتعارض مع الأبحاث السابقة، أن أنواع البكتيريا التي وجدت في البروبيوتيك وتباع كمكملات أمعاء صحية يمكن أن تتعايش مع مسببات الأمراض المعوية الضارة.