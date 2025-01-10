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تظهر على الجلد... علامة تحذيرية قد تدّل على الإصابة بفيروس HMPV: هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-01-10 | 10:05
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تظهر على الجلد... علامة تحذيرية قد تدّل على الإصابة بفيروس HMPV: هذا ما كشفه العلماء!
تظهر على الجلد... علامة تحذيرية قد تدّل على الإصابة بفيروس HMPV: هذا ما كشفه العلماء!
زعم العلماء أنهم تمكنوا من تحديد علامة دقيقة تظهر على الجلد، والتي تشير إلى الإصابة بالفيروس الرئوي البشري (HMPV) الذي أثار قلق المنظمات الصحية حول العالم منذ بدء انتشاره في الصين ولاحقاً في بريطانيا.
وفي التفاصيل، كشف العلماء أن الطفح الجلدي قد يدّل على الإصابة بهذا الفيروس، وذلك استناداً إلى تقرير صادر عام 2004 عن باحثين هولنديين.
ووجدت دراسة أميركية أخرى أجريت عام 2013 أن "ما بين 5 و10 في المئة من الأطفال يصابون بطفح جلدي أثناء العدوى".
وبدورهم، أدرج علماء من إيطاليا في عام 2016 "نوبات الحمى، والطفح الجلدي، والإسهال، والقيء" كعلامات شائعة تدل على الإصابة بهذا الفيروس.
وتشمل أعراض هذا الفيروس الأخرى سيلان أو احتقان الأنف، والتهاب الحلق، والحمى، والتهاب الشعب الهوائية بالإضافة إلى التهاب القصيبات والالتهاب الرئوي.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
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