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في الصين... الذكرى الخامسة لأول حالة وفاة بكوفيد-19 تمر بهدوء

صحة وتغذية
2025-01-11 | 12:48
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في الصين... الذكرى الخامسة لأول حالة وفاة بكوفيد-19 تمر بهدوء
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في الصين... الذكرى الخامسة لأول حالة وفاة بكوفيد-19 تمر بهدوء

مرت الذكرى الخامسة لأول حالة وفاة معلنة بسبب كوفيد-19 في الصين السبت دون أن يتم الإشارة إليها رسميا في بلد ما زال يشكل الوباء فيه موضوعا محرما.
 
ويُذكر أن السلطات الصحية أبلغت في 11 كانون الثاني 2020، في مدينة ووهان حيث ظهر الوباء في وسط البلاد، عن وفاة لرجل يبلغ (61 عاما) بسبب مضاعفات التهاب رئوي ناجم عن فيروس مجهول حتى ذلك الحين.
 
وجاء هذا الإعلان بعد أن أبلغت السلطات عن عشرات الإصابات على مدى عدة أسابيع بفيروس أطلق عليه فيما بعد اسم SARS-CoV-2 ويعتقد أنه يسبب كوفيد-19.
 
وتحول ذلك إلى وباء وإلى جائحة تفشت في كافة انحاء العالم وأودت حتى الآن بحياة أكثر من سبعة ملايين شخص وقوّضت اقتصاد العديد من البلدان وشلّت أنظمة صحية بالكامل محدثة تغييرات جمة في أنماط حياة الناس.
 
ولم تشر وسائل الإعلام الرسمية في بكين السبت إلى هذه الذكرى. كما لم يشر مستخدمو منصة ويبو الشهيرة الذين يتابعون الحساب السابق للطبيب لي وينليانغ، أول من بلّغ عن تفشي كوفيد، بشكل مباشر إلى الذكرى السنوية.
 
وتعرضت الصين بعد ذلك لانتقادات من الحكومات الغربية على قلّة الشفافية والتعاون، ونفت بكين هذه الاتهامات.
 
وكالة فرانس برس

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كوفيد-19

فيروس كورونا

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