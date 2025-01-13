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بين القهوة والكولا والنبيذ والشاي... ما هو المشروب الذي يتسبب في تغيّر لون الأسنان بشكل أكبر؟

صحة وتغذية
2025-01-13 | 12:40
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بين القهوة والكولا والنبيذ والشاي... ما هو المشروب الذي يتسبب في تغيّر لون الأسنان بشكل أكبر؟
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بين القهوة والكولا والنبيذ والشاي... ما هو المشروب الذي يتسبب في تغيّر لون الأسنان بشكل أكبر؟

بين القهوة والكولا والنبيذ والشاي... ما هو المشروب الذي يتسبب في تغيّر لون الأسنان بشكل أكبر؟

كشف طبيب أسنان يُدعى مايلز ماديسون عن المشروب الذي يتسبب في تغيّر لون الأسنان.

وقام ماديسون بنقع أربعة أسنان لمدة 10 أيام في القهوة، والشاي، والكولا والنبيذ الأحمر.

وبحسب ماديسون، أظهرت النتائج أن "النبيذ الأحمر يلطّخ الأسنان ويتسبب في تغّير لونها بشكل أكبر خلافاً للمشروبات الأخرى".

وقال ماديسون إن "مشروب الكولا يؤثر أيضاً على لون الأسنان ويؤدي إلى تآكل هياكلها بسبب خصائصه الحمضية".

وكشف ماديسون أن القهوة ساهمت في تحويل لون تاج الأسنان إلى اللون الأصفر وجذورها إلى اللون البني الغامق، خلافاً للشاي الذي حوّل لون الجذور فقط إلى اللون الني الفاتح.

المصدر
 

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