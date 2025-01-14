طبيب يحذّر: لا تتناولوا الطعام في السيارة... والأسباب صادمة!

كشف خبير الصحة الدكتور شيفرام سينغ أن تناول الطعام في السيارة هو "ممارسة غير صحية ويمكنها زيادة خطر التسمم الغذائي".وحذّر سينغ أن تناول الطعام أو تخزينه في السيارة قد يساهم في تكوّن البكتيريا والالتهابات والعفن، وقال: "هذا يمكن أن يخلق بيئة غير صحية، ليس فقط لتناول الطعام ولكن أيضًا للحفاظ على الصحة والنظافة الجيدة".وأوضح سينغ أن تناول الطعام في السيارة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، مضيفاً أن "تخزين الطعام وتناوله في سيارتك يمكن أن يؤدي إلى زيادة نمو البكتيريا".ومن جهته، كشف الدكتور غاريث ناي أن المكان الذي يحتوي على أكبر عدد من البكتيريا هو صندوق السيارة بالإضافة إلى مقعد السائق وعصا ناقل الحركة، ولوحة القيادة، وعجلة القيادة".وقال ناي إن "البكتيريا الأكثر شيوعاً الموجودة في السيارة هي الإشريكية القولونية (E.Coli) التي تعيش في الأمعاء وتؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي".وأضاف أن "سلالة المكورات العنقودية الجلدية والمكورات العنقودية الذهبية هي أيضًا من بين أنواع البكتيريا الموجودة على معظم أسطح السيارات التي تم اختبارها".