دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تغيير نشاط الجينات.وقام باحثون من جامعة ستانفورد بفحص مركبات البروبيونات والزبدات الناتجة عن البكتيريا الموجودة في الأمعاء، والتي يقوم الجسم بتفكيكها إلى جزيئات صغيرة تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.وأظهرت النتائج أن هذه المركبات يمكنها تعديل الهستونات، وهي البروتينات التي تساعد على حزم الحمض النووي، مما يجعل الوصول إلى الحمض النووي أكثر سهولة ويؤثر في الوقت نفسه على التعبير الجيني.وأوضح مايكل سنايدر، أستاذ علم الوراثة بجامعة ستانفورد: "لقد وجدنا صلة مباشرة بين تناول الألياف وتعديل وظيفة الجينات التي لديها تأثيرات مضادة للسرطان".وقام فريق سنايدر بتتبع تأثيرات البروبيونات والزبدات على خلايا القولون السليمة والسرطانية والخلايا الموجودة في أمعاء الفئران التي تتغذى على وجبات ليفية.وقد ثبت أن هذه الأحماض الدهنية تعمل على منع نمو الخلايا، وتشجيع التخصص الخلوي، وتحفيز موت الخلايا المبرمج، خاصة في الخلايا السرطانية، وهي عمليات مهمة لتعطيل أو التحكم في نمو الخلايا غير المنضبط الذي يعد السمة المميزة للسرطان.