هل تعانون من الحاجة المتواصلة لدخول المرحاض؟ إليكم المشروبات التي تزيد من ذلك

أجرى الخبراء دراسة لتحديد المشروبات التي تزيد من احتمالية الحاجة إلى استخدام المرحاض، ووجدوا أن هناك تسعة مشروبات تعتبر الأكثر تأثيرًا في ذلك.

في المتوسط، يتبول الشخص من أربع إلى ثماني مرات في اليوم، بما في ذلك مرة أو مرتين في الليل. لكن إذا كنت تجد نفسك مضطرًا للذهاب إلى الحمام كل ساعتين، فقد يكون ذلك بسبب نوعية المشروبات التي تتناولها.

ووفقًا للأطباء الذين تحدثوا إلى موقع "ديلي ميل"، يعد الكحول من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى التبول المتكرر، سواء كان بيرة أو نبيذ. الكحول يعيق الهرمونات المسؤولة عن تقليل إنتاج البول، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول في الجسم.

بعد الكحول، تأتي مشروبات الطاقة في القائمة، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والمنشطات مثل الغوارانا، التي تهيج المثانة وتؤثر على قدرة الجسم على التحكم في التبول. هذه المنشطات تُرسل إشارات إلى الدماغ بأن المثانة ممتلئة حتى وإن كانت غير ممتلئة، مما يجعلك تشعر بالحاجة الملحة للذهاب إلى الحمام.

كما تعد المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي من المسببات الرئيسية لهذا التوتر في المثانة، مما يجعلها تأتي في المرتبة الثالثة.

من ناحية أخرى، تعتبر القهوة منزوعة الكافيين والعصائر من أقل المشروبات التي تؤدي إلى هذه المشكلة، لأنها تحتوي على مكونات ذات حموضة منخفضة لا تؤثر على المثانة.

ورغم أن هذه المشكلة قد تبدو غير مريحة، إلا أن الخبراء حذروا من أن التبول المتكرر قد يسبب مشاكل صحية طويلة الأمد مثل التبول اللاإرادي، النوم المتقطع، وحتى خلل في قاع الحوض.