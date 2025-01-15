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3 أعراض لا يجب أن تتجاهلها النساء... قد تكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم

صحة وتغذية
2025-01-15 | 14:34
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3 أعراض لا يجب أن تتجاهلها النساء... قد تكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم
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3 أعراض لا يجب أن تتجاهلها النساء... قد تكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم

3 أعراض لا يجب أن تتجاهلها النساء... قد تكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم

حذّر الخبراء النساء من تجاهل 3 علامات خفية لسرطان عنق الرحم لأن الوقاية المبكرة قد تحسن بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أشارت الاختصاصية أنجيلا سارمينتو بينتانكورت، إلى العلامات التي يجب الانتباه إليها حيث تُعد الدورة الشهرية الغزيرة، النزيف بعد ممارسة العلاقة الحميمة وبين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث، والألم أثناء العلاقة الجنسية بشكل عام، من أعراض سرطان عنق الرحم.

وحذرت بينتانكورت من أن النزيف الغزير والمتكرر يمكن أن يسبّب الإرهاق للنساء أكثر من المعتاد، كما أن آلام أسفل الظهر وألم الحوض تُعد شائعة أثناء الدورة الشهرية لكنها قد تكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وفي هذا السياق، نصحت بينتانكورت النساء بطلب المساعدة الطبية عند شعورهن بأي من المشاكل المذكورة، حتى يتمكن الأطباء من مكافحة السرطان بشكل مبكر.

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