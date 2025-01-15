الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
3 أعراض لا يجب أن تتجاهلها النساء... قد تكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم
صحة وتغذية
2025-01-15 | 14:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
3 أعراض لا يجب أن تتجاهلها النساء... قد تكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم
3 أعراض لا يجب أن تتجاهلها النساء... قد تكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم
حذّر الخبراء النساء من تجاهل 3 علامات خفية لسرطان عنق الرحم لأن الوقاية المبكرة قد تحسن بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أشارت الاختصاصية أنجيلا سارمينتو بينتانكورت، إلى العلامات التي يجب الانتباه إليها حيث تُعد الدورة الشهرية الغزيرة، النزيف بعد ممارسة العلاقة الحميمة وبين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث، والألم أثناء العلاقة الجنسية بشكل عام، من أعراض سرطان عنق الرحم.
وحذرت بينتانكورت من أن النزيف الغزير والمتكرر يمكن أن يسبّب الإرهاق للنساء أكثر من المعتاد، كما أن آلام أسفل الظهر وألم الحوض تُعد شائعة أثناء الدورة الشهرية لكنها قد تكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان عنق الرحم.
وفي هذا السياق، نصحت بينتانكورت النساء بطلب المساعدة الطبية عند شعورهن بأي من المشاكل المذكورة، حتى يتمكن الأطباء من مكافحة السرطان بشكل مبكر.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
أعراض
تتجاهلها
النساء...
الإصابة
بسرطان
الرحم
التالي
منظمة الصحة العالمية تشتبه بتسبّب فيروس "ماربورغ" بـ8 وفيات في تنزانيا... وهذه أعراضه!
دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-01-08
هل يقلل الحليب من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-01-08
هل يقلل الحليب من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
0
صحة وتغذية
2024-12-27
دراسة تكشف: هذه الهواية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر!
صحة وتغذية
2024-12-27
دراسة تكشف: هذه الهواية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر!
0
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟
0
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم؟
صحة وتغذية
2024-12-26
هل تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
15:10
مكوّن غذائي قادر على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية... ما هو؟
صحة وتغذية
15:10
مكوّن غذائي قادر على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية... ما هو؟
0
صحة وتغذية
08:04
هل تعانون من الحاجة المتواصلة لدخول المرحاض؟ إليكم المشروبات التي تزيد من ذلك
صحة وتغذية
08:04
هل تعانون من الحاجة المتواصلة لدخول المرحاض؟ إليكم المشروبات التي تزيد من ذلك
0
صحة وتغذية
06:00
منظمة الصحة العالمية تشتبه بتسبّب فيروس "ماربورغ" بـ8 وفيات في تنزانيا... وهذه أعراضه!
صحة وتغذية
06:00
منظمة الصحة العالمية تشتبه بتسبّب فيروس "ماربورغ" بـ8 وفيات في تنزانيا... وهذه أعراضه!
0
صحة وتغذية
2025-01-14
دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
صحة وتغذية
2025-01-14
دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
12:01
وسط أجواء عائلية... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يزيلان زينة عيد الميلاد (فيديو)
فنّ
12:01
وسط أجواء عائلية... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يزيلان زينة عيد الميلاد (فيديو)
0
منوعات
2024-07-18
بعد تجولها بقميض شفاف تماما في الشارع.... هل تُسجن بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست؟! (صورة)
منوعات
2024-07-18
بعد تجولها بقميض شفاف تماما في الشارع.... هل تُسجن بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست؟! (صورة)
0
رياضة
2025-01-05
بعد الحديث عن تأجيلها... ما مصير مباراة ليفربول ويونايتد؟
رياضة
2025-01-05
بعد الحديث عن تأجيلها... ما مصير مباراة ليفربول ويونايتد؟
0
أمن وقضاء
07:01
تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها
أمن وقضاء
07:01
تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:45
إليكم آخر الأجواء والمواقفُ الإسرائيلية من بنودِ وقف اطلاق النار وأبرزُها
تقارير نشرة الاخبار
16:45
إليكم آخر الأجواء والمواقفُ الإسرائيلية من بنودِ وقف اطلاق النار وأبرزُها
0
أخبار دولية
15:33
الدول الوسيطة تعلن التوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
أخبار دولية
15:33
الدول الوسيطة تعلن التوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
0
أخبار دولية
14:45
بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
14:45
بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
إليكم تفاصيل حفل تنصيب ترامب المرتقب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
إليكم تفاصيل حفل تنصيب ترامب المرتقب
0
أخبار دولية
14:01
حماس: إتفاق وقف إطلاق النار ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا في قطاع غزة
أخبار دولية
14:01
حماس: إتفاق وقف إطلاق النار ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا في قطاع غزة
0
رياضة
13:49
خروج مشرّف لبطل التنس اللبناني هادي حبيب من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة
رياضة
13:49
خروج مشرّف لبطل التنس اللبناني هادي حبيب من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ثورة الذكاء الاصطناعي وبداية الاعتماد الزائد: ChatGPT o1
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ثورة الذكاء الاصطناعي وبداية الاعتماد الزائد: ChatGPT o1
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العقوبات الأميركية ترفع أسعار النفط وتوقف صادرات روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العقوبات الأميركية ترفع أسعار النفط وتوقف صادرات روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الإنفتاح الدولي ومساعي تشكيل الحكومة: العهد في أول إختباراته
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الإنفتاح الدولي ومساعي تشكيل الحكومة: العهد في أول إختباراته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:01
تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها
أمن وقضاء
07:01
تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها
2
خبر عاجل
07:32
الرئيس بري رداً على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت مقاطعة جلسة الإستشارات هي رسائل للخارج: لبنان بدو يمشي
خبر عاجل
07:32
الرئيس بري رداً على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت مقاطعة جلسة الإستشارات هي رسائل للخارج: لبنان بدو يمشي
3
خبر عاجل
03:53
معلومات للـLBCI: أصبح شبه محسوم عدم مشاركة كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير في الإستشارات النيابية غير الملزمة وسيستعاض عنها بلقاء أول يجمع الرئيس بري بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام يوم الجمعة وربما لقاءات جانبية مع نواب الكتلتين
خبر عاجل
03:53
معلومات للـLBCI: أصبح شبه محسوم عدم مشاركة كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير في الإستشارات النيابية غير الملزمة وسيستعاض عنها بلقاء أول يجمع الرئيس بري بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام يوم الجمعة وربما لقاءات جانبية مع نواب الكتلتين
4
خبر عاجل
07:54
بري للـLBCI: سأستقبل الرئيس نواف سلام الجمعة... وردًا على سؤال حول ما إذا سيكون هناك لقاء يجمع الرئيس سلام بكتلتي أمل وحزب الله: "هيدي فيها إنّ"
خبر عاجل
07:54
بري للـLBCI: سأستقبل الرئيس نواف سلام الجمعة... وردًا على سؤال حول ما إذا سيكون هناك لقاء يجمع الرئيس سلام بكتلتي أمل وحزب الله: "هيدي فيها إنّ"
5
خبر عاجل
01:33
النائب قاسم هاشم للـLBCI: حتى الآن لن نشارك في الإستشارات النيابية إنطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الإستحقاقات السابقة وهذه إستشارات نيابية غير ملزمة "لا بتقدم ولا بتأخر"
خبر عاجل
01:33
النائب قاسم هاشم للـLBCI: حتى الآن لن نشارك في الإستشارات النيابية إنطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الإستحقاقات السابقة وهذه إستشارات نيابية غير ملزمة "لا بتقدم ولا بتأخر"
6
أخبار لبنان
05:47
تفاصيل زيارة علي حسن خليل الخاطفة الى المجلس النيابي...
أخبار لبنان
05:47
تفاصيل زيارة علي حسن خليل الخاطفة الى المجلس النيابي...
7
خبر عاجل
13:39
الوكالة الوطنية للإعلام: توغل قوة مؤللة إسرائيلية للمرة الأولى إلى محيط البركة في وسط بنت جبيل وقطع الطريق بين عيترون وعيناتا بالسواتر الترابية
خبر عاجل
13:39
الوكالة الوطنية للإعلام: توغل قوة مؤللة إسرائيلية للمرة الأولى إلى محيط البركة في وسط بنت جبيل وقطع الطريق بين عيترون وعيناتا بالسواتر الترابية
8
حال الطقس
01:22
لا عواصف قوية مرتقبة... إليكم حال الطقس في لبنان
حال الطقس
01:22
لا عواصف قوية مرتقبة... إليكم حال الطقس في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More