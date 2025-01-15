مكوّن غذائي قادر على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية... ما هو؟

مكوّن غذائي قادر على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية... ما هو؟



تحدثت خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سولوماتينا عن فوائد زيت الزيتون المتنوعة وانعكاساته الإيجابية على صحة الأشخاص عمومًا والمسنين خصوصًا.



وفي التفاصيل، شرحت سولوماتينا أن زيت الزيتون يؤثر بطريقة إيجابية على صحة القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب على كبار السن إدراجه ضمن نظامهم الغذائي لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض المتعددة غير المشبعة كالأوميغا-9.



كما أظهرت تجارب حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يشهدون تحسنا ملحوظًا في صحة القلب في غضون أسبوعين فقط.