بذور الرمان تتمتع بفوائد صحية عدة... هل تساعد في علاج مرض السرطان؟

بذور الرمان تتمتع بفوائد صحية عدة... هل تساعد في علاج مرض السرطان؟



تحدثت خبيرة التغذية، الدكتورة مارغاريتا كوروليوفا، عن فوائد بذور الرمان التي تحتوي على الفيتامينات والأحماض الدهنية غير المشبعة الصحية.



وفي التفاصيل، يحتوي الرمان على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ولكن لطالما شكّلت مسألة تناول بذوره محطّ جدل بين الأشخاص لذلك أكّدت كوروليوفا أن الأمر ليس خطيرًا، بل يُعتبر من الضروري تناولها.



وشرحت كوروليوفا أن بذور الرمان تتضمن حوالي 70% من الأحماض الدهنية التي تساهم في تخفيض مستوى الالتهابات، بالإضافة إلى تمتعها بخصائص مضادة للأكسدة.



كذلك، تتألف القشرة الخارجية لبذور الرمان من مادة تساعد على تحسين ميكروبيوم الأمعاء.



ووفق ما قالته كوروليوفا، فإن بذور الرمان تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامين ب التي تعزز عمل الجهاز العصبي وتؤمّن للأشخاص النوم الهادئ والمريح.



وأضافت كوروليوفا أن بذور الرمان تتمتع بتأثير مضاد للطفيليات لأنها تحتوي على حمض البونيك والبونيسيك، ما يساعد على تقليل نمو الورم، لذلك يتم استخدامها في علاج السرطان، بما في ذلك سرطان الدم.