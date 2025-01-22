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استبدال المياه العادية بالمياه الفوارة قد يساعدكم في إنقاص وزنكم... إليكم ما كشفه الخبراء

صحة وتغذية
2025-01-22 | 06:44
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استبدال المياه العادية بالمياه الفوارة قد يساعدكم في إنقاص وزنكم... إليكم ما كشفه الخبراء
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استبدال المياه العادية بالمياه الفوارة قد يساعدكم في إنقاص وزنكم... إليكم ما كشفه الخبراء

إن شرب كوب من الماء قبل تناول أي وجبة هو نصيحة معروفة لأي شخص يريد تناول كميات أقل من الطعام.

ولكن يعتقد العلماء الآن أن استبدال الماء العادي بالمياه الفوارة قد يكون أكثر فائدة لفقدان الوزن، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووجدت الأبحاث أن الفقاعات الموجودة في الماء الفوار يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

وقارن الأطباء عملية شرب الماء الفوار بالغسيل الكلوي، عندما يتم تصفية الدم لإزالة الأوساخ والمياه الزائدة عندما لا تستطيع الكلى القيام بذلك.

وتؤدي هذه العملية إلى تحول قلوية الدم، مما ينتج عنه في المقام الأول ثاني أكسيد الكربون أو CO2.

وبالمثل، يتم امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الماء الفوار من خلال بطانة المعدة ويتحول بسرعة إلى بيكربونات في خلايا الدم الحمراء.

وهذا يسرع من امتصاص الغلوكوز عن طريق تنشيط الإنزيمات الرئيسية في خلايا الدم الحمراء، وفقًا للنتائج المنشورة في BMJ Nutrition Prevention & Health.

وتنخفض مستويات السكر في الدم أثناء هذه العملية، مما يشير إلى أن الماء الفوار قد يعزز بشكل غير مباشر فقدان الوزن عن طريق تعزيز امتصاص واستخدام سكر الدم.

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