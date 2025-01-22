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تناول الشوفان يومياً يساهم في إطالة العمر... هذا ما كشفته دراسة حديثة!





وفي التفاصيل، تمحورت هذه الدراسة حول نمط حياة امرأة تبلغ من العمر 105 أعوام وتتناول الشوفان بشكل روتيني، وذلك بحسب ما كشف الطبيب مايك سيفيلا.



وقال الطبيب: "أتذكر أيضاً دراسة أجريت منذ 10 أسنوات والتي كشفت عن انخفاض نسبة الوفاة لدى الأشخاص الذين تناولوا الشوفان يومياً".



ولفت سيفيلا إلى أن "دراسات أخرى حول الآثار الصحية للشوفان أظهرت أنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول وتحسين مستويات السكر في الدم، مما قد يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب والسكري".



وأشار سيفيلا إلى أن الشوفان قد يساعد على تجنب الإصابة بنزلات البرد والمشاكل الصحية خلال فصل الشتاء لأنه يحتوي على السيلينيوم والنحاس، وهي معادن تقوّي خلايا الدم البيضاء.



ومن جهته، كشف اختصاصي التغذية بريتاني كينغري أن "الشوفان يعد مصدراً رائعاً للألياف القابلة للذوبان وتحديداً البيتا غلوكان"، مضيفاً أنه "يساعد على إبطاء عملية الهضم وزيادة نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء".



وتابع كينغري: "يحتوي الشوفان أيضاً على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للصحة مثل الحديد، والزنك، والفوسفور، والمغنيسيوم، والنحاس، والفولات". كشفت دراسة جديدة أن الشوفان يمكن أن يعزز طول العمر، وذلك وفق ما نقله موقع " نيويورك بوست ".وفي التفاصيل، تمحورت هذه الدراسة حول نمط حياة امرأة تبلغ من العمر 105 أعوام وتتناول الشوفان بشكل روتيني، وذلك بحسب ما كشف الطبيب مايك سيفيلا.وقال الطبيب: "أتذكر أيضاً دراسة أجريت منذ 10 أسنوات والتي كشفت عن انخفاض نسبة الوفاة لدى الأشخاص الذين تناولوا الشوفان يومياً".ولفت سيفيلا إلى أن "دراسات أخرى حول الآثار الصحية للشوفان أظهرت أنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول وتحسين مستويات السكر في الدم، مما قد يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب والسكري".وأشار سيفيلا إلى أن الشوفان قد يساعد على تجنب الإصابة بنزلات البرد والمشاكل الصحية خلال فصل الشتاء لأنه يحتوي على السيلينيوم والنحاس، وهي معادن تقوّي خلايا الدم البيضاء.ومن جهته، كشف اختصاصي التغذية بريتاني كينغري أن "الشوفان يعد مصدراً رائعاً للألياف القابلة للذوبان وتحديداً البيتا غلوكان"، مضيفاً أنه "يساعد على إبطاء عملية الهضم وزيادة نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء".وتابع كينغري: "يحتوي الشوفان أيضاً على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للصحة مثل الحديد، والزنك، والفوسفور، والمغنيسيوم، والنحاس، والفولات". وأوصى كينغري بإضافة البروتين مثل المكسرات إلى الشوفان عند تناوله للمساعدة على استقرار السكر في الدم.





