3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!

كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الدكتور سوراب سيثي عن المشروبات الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.وفي التفاصيل، قال سيثي إن الصودا قليلة السعرات الحرارية (Diet) غير مفيدة لصحة الدماغ لأنها محلاة بالأسبرتام المضر لبكتيريا الأمعاء.وربطت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة (FSU) استهلاك الأسبرتام بالمشاكل المحتملة في الذاكرة والتعلم.وبحسب سيثي، كشفت الأبحاث الحديثة أن استهلاك المشروبات الكحولية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأكثر من 60 مرضًا.وقال سيثي: "تؤثر المشروبات الكحولية على بكتيريا الأمعاء وصحة الكبد، بالإضافة إلى أنها تؤثر بشكل سلبي على نوعية النوم".كما كشف سيثي أيضاً أن المشروبات الرياضية قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.وأظهرت الأبحاث السابقة أن تناول السكر بكميات كبيرة يؤدي إلى تراكم السكر في أجزاء من الدماغ، وهو ما يرتبط بالإصابة بمرض الزهايمر.