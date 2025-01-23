الأطعمة الغنية بالحديد تساعد على تعزيز نمو الشعر... إليكم التفاصيل!

تلعب الأطعمة الغنية بالحديد دوراً مهماً في تحسين صحة الشعر وزيادة نموّه في الوقت نفسه.وفي هذا السياق، اقترحت خبيرة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية تُدعى شيرين اجراء فحص دم بشكل دوري للتحقق من مستوى بروتين الفيريتين الذي يؤثر بشكل كبير على نمو الشعر.وقالت الخبيرة: "الأمر الأكثر أهمية عند النساء في سن الإنجاب هو مستوى الفيريتين"، مضيفةً أن المستوى الطبيعي من الفيريتين الذي يضمن نمو الشعر بشكل صحي يتراوح بين 60-80.ولتعزيز مستويات الفيريتين في الدم وزيادة نمو الشعر، نصحت الخبيرة بدمج الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي بالإضافة إلى اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والمحار والبيض.وشددت الخبيرة أيضاً على أهمية تناول الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكولي بالإضافة إلى البقوليات مثل العدس والفاصوليا والتوفو والزبيب لأنها غنية بالحديد.