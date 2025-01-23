للحفاظ على جودته... اعتمدوا هذه النصائح لتخزين التفاح بشكل صحيح!

يتطلب التفاح ظروف تخزين معينة للحفاظ على جودته ونضارته لوقت أطول.وفي هذا السياق، قدّمت خبيرة هدر الطعام كيت هول بعض النصائح المفيدة والفعالة لتخزين التفاح بالطريقة الصحيحة.واقترحت هول تخزين التفاح في الدرج منخفض الرطوبة في الثلاجة المصمم لتوفير تدفق الهواء، وهو الأمر الذي يساعد على الحفاظ على جودة التفاح.وحذّرت هول من تخزين التفاح مع فواكه وخضراوات معينة مثل الموز والطماطم بسبب المستويات العالية من غاز الإيثيلين المنبعثة منها، والتي تؤدي إلى نضوج التفاح بشكل أسرع.وأشارت هول إلى أهمية عدم تقطيع التفاح قبل تخزينه لعدم تعريضه للهواء وتحول لونه إلى اللون البني.