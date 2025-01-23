الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للحفاظ على جودته... اعتمدوا هذه النصائح لتخزين التفاح بشكل صحيح!

صحة وتغذية
2025-01-23 | 13:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للحفاظ على جودته... اعتمدوا هذه النصائح لتخزين التفاح بشكل صحيح!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
للحفاظ على جودته... اعتمدوا هذه النصائح لتخزين التفاح بشكل صحيح!

يتطلب التفاح ظروف تخزين معينة للحفاظ على جودته ونضارته لوقت أطول.

وفي هذا السياق، قدّمت خبيرة هدر الطعام كيت هول بعض النصائح المفيدة والفعالة لتخزين التفاح بالطريقة الصحيحة.

واقترحت هول تخزين التفاح في الدرج منخفض الرطوبة في الثلاجة المصمم لتوفير تدفق الهواء، وهو الأمر الذي يساعد على الحفاظ على جودة التفاح.

وحذّرت هول من تخزين التفاح مع فواكه وخضراوات معينة مثل الموز والطماطم بسبب المستويات العالية من غاز الإيثيلين المنبعثة منها، والتي تؤدي إلى نضوج التفاح بشكل أسرع.

وأشارت هول إلى أهمية عدم تقطيع التفاح قبل تخزينه لعدم تعريضه للهواء وتحول لونه إلى اللون البني.

المصدر
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

جودته...

اعتمدوا

النصائح

لتخزين

التفاح

صحيح!

LBCI التالي
الأطعمة الغنية بالحديد تساعد على تعزيز نمو الشعر... إليكم التفاصيل!
3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-01-02

للحفاظ على جودته ونكهته... إليكم هذه النصائح لتخزين زيت الزيتون بالطريقة الصحيحة!

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-22

وزير الدفاع السوري: التقينا أكثر من 70 فصيلا من كل مناطق سوريا وكلهم أبدوا استعدادهم للانخراط في وزارة الدفاع والانخراط في الوزارة لن يكون بشكل فصائل بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-22

فرق إطفاء في إيران تعمل على إخماد حريق في منشأة لتخزين الغاز المسال في مدينة الري

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-21

رئيس المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ شارل عربيد للـLBCI: للقيام بحوار تشاركيّ بين المعنيين وأطراف خارجية فالحلول موجودة لأزمة المودعين وعلينا مقاربة هذا الموضوعى بشكل شفاف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
12:04

الأطعمة الغنية بالحديد تساعد على تعزيز نمو الشعر... إليكم التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-22

3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-22

تناول الشوفان يومياً يساهم في إطالة العمر... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-22

استبدال المياه العادية بالمياه الفوارة قد يساعدكم في إنقاص وزنكم... إليكم ما كشفه الخبراء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:03

فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين: ترامب يكلف ستيف ويتكوف بتولي ملف إيران

LBCI
خبر عاجل
2025-01-02

معلومات للـLBCI: القاضية في النيابة العامة التمييزية ميرنا كلاس استمعت الى الموقوف عبد الرحمن القرضاوي بملف مذكرة التوقيف الإماراتية وأعطت الإشارة بتوقيفه

LBCI
آخر الأخبار
11:20

ترامب: اذا انخفض سعر النفط فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على الفور

LBCI
أخبار دولية
17:36

مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سما.. حدودها السما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فنجان القهوة...بخطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر المعلومات حول الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الـLBCI في علما الشعب والناقورة مع الاهالي.. اكوام الركام تطيل العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

جهود اسرائيلية لتأجيل الانسحاب من لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المفاوضات الحكومية مكربجة والسبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصير النفط مرتبط بالوضع السياسي والإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

بداية لقاء جوزيف عون ووزير الخارجية السعودي: وأخيراً...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:00

من لندن... كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة: هذا ما نشرته!

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية

LBCI
صحف اليوم
00:20

إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية 23-1-2025

LBCI
أخبار دولية
02:15

تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة

LBCI
صحف اليوم
00:36

خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
10:22

وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: رغم التحديات في المنطقة ننظر بالتفاؤل الى مستقبل لبنان بحيث تطبيق الاصلاحات وتعزيز ثقة شركاء لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:21

أمن الدولة توقف شخصًا لتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More