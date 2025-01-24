حيلة بسيطة تساعدكم على الحفاظ على الثوم لوقت أطول... اعتمدوها الآن!

كشف الطاهي المحترف وخبير تخزين الطعام جيري جيمس ستون عن حيلة بسيطة وفعّالة للحفاظ على الثوم لمدة تصل إلى 6 أشهر.وأوصى ستون بتخزين الثوم في مكان بارد وجاف، مشدداً على أهمية عدم تخزينه في الثلاجة.وحذّر ستون في الوقت نفسه من تخزين الثوم في الدرج لأنه يتطلب تدفق الهواء إليه للمحافظة على جودته.وأشار ستون إلى أن السلة الموجودة على سطح الطاولة أو الرفوف هي المكان المثالي لتخزين الثوم والحفاظ عليه لوقت أطول.