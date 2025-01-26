صدمة علمية: اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يسرق سنوات من عمر المصابين

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) في المملكة المتحدة يموتون في وقت مبكر مقارنة بأقرانهم.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية (University College London)، أن الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تقل متوسط أعمارهم بـ 6.78 سنوات، بينما النساء تقل متوسط أعمارهن بـ 8.64 سنوات.

واعتمد العلماء على "طريقة جدول الحياة" لتحليل بيانات 30 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة، منهم 0.32 في المئة تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وأوضحت البيانات أن المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر عرضة للإصابة بمجموعة من الحالات الصحية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والقلق والاكتئاب، مما يساهم في ارتفاع معدل الوفيات بينهم مقارنة بغيرهم.

وذكرت الدراسة، التي نُشرت يوم الخميس في مجلة The British Journal of Psychiatry، أن "الأدلة التي تشير إلى أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعيشون حياة أقصر مما يجب هي أمر مثير للقلق للغاية، وتسلط الضوء على الاحتياجات غير الملبّاة من الدعم التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا."

كما أشارت الورقة البحثية إلى أن 3 في المئة من سكان المملكة المتحدة مصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ولكن معظم الحالات غير مُشخَّصة، حيث يتم معالجة حالة واحدة فقط من بين كل تسع حالات بواسطة الأطباء. وأوضحت الدراسة أن هذا العامل المحدود يجعل من الصعب تعميم النتائج على كامل السكان.

ويُعرّف اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على أنه حالة تتميز بالاندفاعية، وفرط النشاط، واختلافات في إدارة الوقت، وضعف التركيز.