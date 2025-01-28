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من بينها آلام الحوض... 3 أعراض خطيرة تشير إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم
صحة وتغذية
2025-01-28 | 11:10
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من بينها آلام الحوض... 3 أعراض خطيرة تشير إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم
يعتبر سرطان عنق الرحم من بين أنواع السرطان الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، وينجم عادةً عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) المنقول جنسياً.
وفي التفاصيل، كشفت رئيسة قسم الأورام النسائية في مركز الصحة العالمية "نورثويل"، الدكتورة فيدال فاليا عن الأعراض الخطيرة التي قد تشير إلى الإصابة بهذا النوع من السرطان.
وقالت فاليا إن "النزيف غير المنتظم قد يدل على الإصابة بسرطان عنق الرحم"، مضيفةً أن "النزيف بعد ممارسة العلاقة الحميمة أو انقطاع الطمث يشير بدوره إلى الإصابة بالمرض".
وأشارت فاليا إلى أن آلام الحوض الشائعة، الثابتة والمتقطعة، تعتبر علامة بارزة على الإصابة بسرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى الإفرازات الثقيلة والخفيفة.
المصدر
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