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قبل سنوات من إصابتهنّ به.... هكذا يساعد الذكاء الإصطناعي على تحديد النساء المعرضات لسرطان الثدي!

صحة وتغذية
2025-01-28 | 12:04
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قبل سنوات من إصابتهنّ به.... هكذا يساعد الذكاء الإصطناعي على تحديد النساء المعرضات لسرطان الثدي!
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قبل سنوات من إصابتهنّ به.... هكذا يساعد الذكاء الإصطناعي على تحديد النساء المعرضات لسرطان الثدي!

أعلن المعهد النروجي للصحة العامة الثلاثاء أن دراسة حديثة أظهرت أنه بإمكان الذكاء الاصطناعي تحديد النساء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي قبل سنوات من اكتشافه لديهنّ بالفعل.

واستخدم خمسة باحثين من المعهد وجامعتي واشنطن وكاليفورنيا خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتاحة تجاريا لتحليل صور الثدي بالأشعة السينية لـ 116495 امرأة شاركن في برنامج الفحص في النروج بين عامي 2004 و2018.

ومن بين هؤلاء، أصيبت 1607 بسرطان الثدي.

وباستخدام نظام وضع علامات للمخاطر بالاعتماد على صور الثدي بالأشعة السينية، تمكنت الخوارزمية من التنبؤ بخطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي، وحتى تحديد الثدي المعرض للخطر، قبل أربع إلى ست سنوات من التشخيص.

وقالت المسؤولة عن المشروع ومديرة برنامج الفحص سولفيغ هوففيند في بيان "لقد وجدنا أن الذكاء الاصطناعي وضع للثدي الذي أصيب بالسرطان علامة أعلى بنحو مرتين من الثدي الآخر".

وأضافت أن "الدراسة بيّنت أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتاحة راهنا في السوق يمكن استخدامها لتطوير برامج فحص مشخصنة".

واعتبر المعهد النروجي أن من شأن استخدام الذكاء الاصطناعي تحقيق منافع تتمثل في تحسين الكشف المبكر وخفض التكاليف واستهداف الفئات السكانية المعرضة للخطر بشكل أفضل.

وتوفيت 670 ألف امرأة عام 2022 بحسب منظمة الصحة العالمية بسبب سرطان الثدي، وهو الشكل الأكثر شيوعا من السرطان لدى النساء في الغالبية العظمى من البلدان.

ونُشرت الدراسة في تشرين الأول في شبكة "جورنال أوف ذي أميركان ميديكال أسوسيشن" التي تصدر مجموعة من المجلات الطبية والعلمية الأميركية المرموقة.

كذلك أطلق برنامج الفحص النروجي دراسة أخرى العام المنصرم شملت 140 ألف امرأة لمعرفة ما إذا كانت لدى الذكاء الاصطناعي قدرة مماثلة لقدرة أخصائي الأشعة أو أكبر منها في تشخيص السرطان.

المصدر: فرانس برس

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