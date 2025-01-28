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هل تواجهون صعوبة في تقطيع الأفوكادو؟ إليكم هذه الحيلة البسيطة!

صحة وتغذية
2025-01-28 | 13:48
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هل تواجهون صعوبة في تقطيع الأفوكادو؟ إليكم هذه الحيلة البسيطة!
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هل تواجهون صعوبة في تقطيع الأفوكادو؟ إليكم هذه الحيلة البسيطة!

كشف الطاهي الشهير غوردون رامزي عن حيلة بسيطة لتقطيع الأفوكادو بشكل سهل وسريع.

ونصح رامزي أولاً باستخراج نواة الأفوكادو باستخدام السكين من خلال لفّها فقط، قبل تقطيع الثمرة إلى مكعبات.

كما نصح رامزي بغرف قطع الأفوكادو بعد تقطيعها بواسطة ملعقة صغيرة لضمان خروج القطع بسهولة.

واقترح رامزي أيضاً تقطيع الأفوكادو إلى مكعبات أولاً قبل تقشير الجلد للحصول على أفضل نتيجة ممكنة عند التقطيع.

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